نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المهندسون المعماريون وراء المقر الجديد الضخم لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent "تينسنت" عن خططهم للموقع يوم الخميس، ووصفوا محورهم المستوحى من شكل اللولب بأنه "مقر المستقبل".

ومن المقرر أن يستوعب أكثر من 23 ألف موظف على مساحة 500 ألف متر مربع تقريبًا، وسيكون ضعف حجم المقر الرئيسي لشركة "آبل" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تقريبًا عند افتتاحه في غضون خمس سنوات.

وتُظهر الرسومات الرقمية للتصميم، والتي تمت مشاركتها حصريًا مع CNN من قبل شركة الهندسة المعمارية Buro Ole Scheeren، أربعة أبراج تتصاعد من مساحة مركزية مفتوحة يُطلق عليها اسم "Vortex Incubator" (حاضنة الدوامة).

ستقع منطقة مركزية يطلق عليها اسم "حاضنة الدوامة" في قلب المقر. Credit: Buro-OS

وسيُصبح هذا المبنى التاريخي نقطة محورية في "مدينة المستقبل" الطموحة - الخالية من السيارات إلى حد كبير - التي تبنيها شركة "تينسنت"، المالكة لخدمتي المراسلة الفورية الصينية WeChat (وي تشات) وQQ (كيو كيو)، في مدينة شنتشن بجنوب الصين.

وفي حديثه إلى CNN عبر خاصية مكالمة فيديو، قال مؤسس شركة الهندسة المعمارية، أولي شيرين، إن "الهندسة الدورانية الدوامة" لمبناه ستخلق "نظامًا بيئيًا يجتمع فيه كل شيء معًا، حيث يندمج العمل في بيئة تفاعلية تعاونية للغاية".

وقد وقع الاختيار على رؤية المهندس المعماري الألماني من قبل شركة "تينسنت"، الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في الصين، بعد مسابقة تصميم دولية.

وتربط الطوابق السفلية من المخطط، المسمى Tencent Helix، أبراج المكاتب عبر ردهة كبيرة ومرافق تعليمية، وترفيهية، ورياضية مشتركة، بما في ذلك ملاعب كرة السلة، والتنس، وكرة الريشة.

وعلى مستوى الأرضي، سوف تؤدي المطاعم والمحلات التجارية إلى تآكل التمييز بين المساحة العامة والخاصة.

يُظهر منظر جوي للخطة مسارات للمشاة تتصاعد إلى الحي المحيط بالمبنى Credit: Buro-OS

وأوضح شيرين، المعروف بالمشاركة في تصميم مقر تلفزيون الصين المركزي الشهير في بكين، أن هذا التصميم يعني أن المبنى "ليس له واجهة وخلفية".

وأضاف أن مظهر الهيكل سيختلف اعتمادًا على الزاوية التي يُنظر إليه منها، قائلا: "سيظل من السهل التعرف إليه، لكنه يتغير كثيرًا بطريقة خفية".

مدينة داخل مدينة

تم الكشف عن الحي الأوسع - الذي كشفت عنه شركة "تينسنت" لأول مرة في عام 2020 - والذي كان يُعرف سابقًا باسم "Net City" - على مساحة من الأراضي المستصلحة التي تمتد إلى مصب نهر اللؤلؤة. وسوف يتصل ببقية مدينة شنتشن عبر العبارات، ونظام مترو الأنفاق في المدينة.

وسيكون المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا واحدًا من عشرات المباني، بما في ذلك المدارس، والمرافق العامة، في الموقع.

وبينما أن بعض المباني قيد الإنشاء بالفعل، إلا أن بعضها الآخر لم يتم الكشف عن تصميماته بعد.

ولابتكار شعور بالتماسك بين المقر الجديد والمناطق المحيطة به، فإن الشكل الحلزوني الخاص بتصميم شيرين - والذي قال إنه يثير المجرات ونطاقات السحب حول عين العاصفة - سوف يمتد إلى شبكة من مسارات المشاة المتصاعدة من الهيكل المركزي.

تتضمن الخطة الرئيسية الجديدة أيضًا مسارًا متموجًا.

وأضاف شيرين: "لقد وجدت طريقة، من دون تغيير أي من المباني القائمة، لإشراكها بشكل استراتيجي من خلال شبكة للمشاة والمناظر الطبيعية - وبطريقة ما، لاستخدام المساحة العامة كوسيلة لربط المخطط الرئيسي بأكمله معًا".

إعادة تصور مقر الشركات "الغريبة"

وشدّد المهندس المعماري الألماني على أن دمج الطبيعة في تصميمه من شأنه أن يوفر "الاتصال بالمساحة الخارجية... ولكن في الوقت ذاته تظل مساحة عمل عملية حقًا".

وسيتم توجيه المبنى للاستفادة من التهوية الطبيعية، في حين سيتم استخدام مفهوم "المدينة الإسفنجية"، حيث يتم امتصاص المطر أو احتجازه للحماية من هبوب العواصف أو لاستخدامه في الري، وذلك للحد من هدر المياه.

ورغم من المساحة الأرضية الضخمة لـ Tencent Helix، فإن شكلها المدمج نسبيا يميزها عن العديد من مقرات التكنولوجيا الأمريكية المترامية الأطراف، إذ أكدّ شيرين: "أردت إنشاء مبنى أكثر حضرية".