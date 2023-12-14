نيكي ميناج تُبهر الجمهور متشحة بالفراء الصناعي النيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بسترة سميكة ذات غطاء رأس من الفراء الصناعي، وصلت نجمة الرب الرائعة نيكي ميناج ليل الإثنين، إلى مسرح "إد سوليفان" في مدينة نيويورك الأمريكية لتصوير حلقة من برنامج "The Late Show with Stephen Colbert". وخرجت بعد ساعات قليلة من التصوير بنسخة أطول من السترة لكن باللون الأخضر الحمضي هذه المرة.

وهذان المعطفان صُنعا من مزيج من الألياف الاصطناعية (أي الموداكريليك والبوليستر)، وهما من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي ألكسندر فوتييه. وقد ارتدت كل من هانتر شسفر وكيلي مينوغ نسخًا خاصة من هذه السترة، في الأسابيع الماضية.

Credit: James Devaney/Getty Images

في السابق، كان يرمز ارتداء فراء الحيوانات الحقيقي إلى المكانة والثراء. وفي عام 1929، قالت مجلة "فوغ" ممازحة إن الفراء الذي ترتديه يكشف عن "نوع المرأة التي أنت عليها ونوع الحياة التي تعيشينها".

وبعد مرور قرن من الزمن تقريبًا، لا يزال هذا صحيحًا، لكن ليس بالطريقة التي أرادتها المجلة. اليوم، سيُنظر إلى اختيار الفراء الحقيقي على أنه انعكاس للمبادئ الشخصية. وأدت حملات منظمة "بيتا" إلى توجه الناس بعيدًا عن منتجات الفراء، حتى أن مجموعة "Kering" الفاخرة، وهي الشركة الأم لعلامات المصممين مثل "Gucci"، و"Yves Saint Laurent"، و"Balenciaga"، و"Bottega Veneta"، تخلّصت تدريجياً من الفراء في عام 2022.

ورغم أن بدائل الفراء مرغوبة إلا أنها تشكل تحديًا آخر بعيدًا عن التقدم الذي تمّ إحرازه. في الأسبوع الماضي فقط، ظهرت Cardi B لأول مرة على منصة العرض مرتدية معطفًا طويلًا من الفراء الصناعي باللون الأزرق الفاتح من "Balenciaga" في عرض أزياء العلامة التجارية لما قبل الخريف في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

لكن الفراء الصناعي موجود بأشكال مختلفة منذ أكثر من قرن، رغم أن أولئك الذين قرأوا مجلة فوغ في عام 1929 ربما لم يتصوروا أنه سيصبح مادة مفضلة للأثرياء والمشاهير. في أوائل القرن العشرين، وُلد نسيج الوبر، المصنوع بتقنية النسيج المعقودة المستخدمة في صنع الحبل والمخمل، وشكّل سطحه المعنقد بمثابة بديل أقل تكلفة لجلود الحيوانات. وأصبحت بعض مصانع الأكوام في القرن العشرين مكتظة بالطلبات لدرجة أنها اضطرت إلى إغلاق الإنتاج لفترة وجيزة.

Credit: James Devaney/Getty Images

في خمسينيات القرن الماضي، أحدث استخدام البوليمرات ثورة في صناعة الملابس، حيث قدم نسيجًا أكثر تطورًا وإقناعًا. بدأت الألوان المذهلة وغير الطبيعية تتسلل إلى السوق، حيث تظهر في كتالوغ عام 1957، امرأة ترتدي سترة "غامضة" باللون الوردي الفاتح. وأصبح الفراء المزيف أقل ارتباطًا بالحيوانات وأكثر ارتباطًا بالتجريد الفني.

وفي السياق عينه، ساعدت مجموعة كارل لاغرفيلد لخريف وشتاء 1994، بجعل الفراء الاصطناعي من أحدث صيحات الموضة. على المدرج، تم تنسيق سراويل التزلج مع قبعات عمال السفن الطويلة المصنوعة من الفراء، وبرزت السترات القصيرة ذات الألوان الوردي، والأصفر، والأخضر.

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وبحلول عام 2015، كانت عروض الأزياء تنبض حياة بالفراء الصناعي. وأصدر كل من "Dries Van Noten" و"Stella McCartney" مجموعات غنية بالحرير والموداكريليك في ذلك العام. وقالت المصممة الفرنسية جولي دي ليبران لصحيفة "Women's Wear Daily" حينها: "نحن نحب أسلوب الفراء الصناعي لأنه مرح وممتع. ويوفر ألوانًا وأحجامًا مذهلة، وهو أمر غير ممكن مع الفراء الحقيقي".

يحتدم الجدل حول الأثر البيئي للفراء الاصطناعي، وهو بلا شك أفضل للحيوانات، لكن ماذا عن الكوكب؟ وفقًا لتقرير صادر عن جمعية الرفق بالحيوان الدولية في وقت سابق من هذا العام، فإن القبعة المزركشة التي تحتوي على كرة من فراء كلب الراكون لها بصمة كربونية أعلى بحوالي 20 مرة من نظيرتها المصنوعة من الفراء الصناعي الأكريليك. ومع ذلك، فإن بدائل الفراء عادة ما تكون مصنوعة من البلاستيك، ما يعني أنها قد تستغرق قرونًا لتتحلل بيولوجيًا، ومن المحتمل أن تطلق موادًا بلاستيكية دقيقة في أنظمة المياه عند غسلها.

يبدو أن هذا ليس لغزًا يثير قلق ميناج، التي ارتدت سترتها الوردية مع زوج من الأحذية المصنوعة من فرو المنك، الحقيقي جدًا. وفي حين أنها قد تفتتح بمعطفها الجديد هذا الموسم، يأمل الكثيرون أن تترك أحذيتها عند الباب. وكما قال لاغرفيلد ذات مرة: "لا يمكنك أن تتظاهر بالأناقة، ولكن يمكنك أن تكون أنيقاً وترتدي الفراء المزيف".