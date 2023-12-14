دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتحت العلامة التجارية الفاخرة للكريستال "سواروفسكي" متجرًا رئيسيًا جديدًا في مدينة نيويورك الأمريكية. ويحفز تصميمه الداخلي الجذاب الزوار للدخول إلى عالمٍ من الكريستال الزاهي.

وسيمتد المتجر الجديد في الجادة الخامسة عبر طابقين، ومساحة تبلغ 14،400 قدم مربع (1338 مترًا مربعًا تقريبًا)، وهو يحتفل بتاريخ العلامة التجارية الفاخرة خلال عرض مجموعاتها من المجوهرات، والديكور المنزلي، والإكسسوارات.

افتتحت علامة "سواروفسكي" متجرًا رئيسيًا جديدًا في مدينة نيويورك الأمريكية. Credit: Swarovski

ويتميز المتجر بمناطق زاهية بألوان الوردي الفاتح، والأصفر، والأخضر، مع ظهور مثمنات كبيرة الحجم تشبه الأحجار الكريمة في جميع أنحاء الواجهة، والمناطق الداخلية، بما في ذلك هيكل الدرج الوردي الفخم الذي يرمز إلى تاريخ العلامة التجارية البالغة من العمر 128 عامًا، وتأثيرها على الأزياء الراقية، ومشاهير هوليوود.

معبد "سواروفسكي"

يتميز المتجر بشجرة عيد ميلاد ساحرة بمناسبة حلول موسم العطلات. Credit: Swarovski

ورغم افتتاح العديد من المتاجر الرئيسية الجديدة لـ"سواروفسكي" مؤخرًا، مع كون بعضها قيد الإنشاء في شنغهاي، وطوكيو، وميلان، وسيؤول، إلا أنّ موقع هذا المتجر في الجادة الخامسة بنيويورك هو الأروع بالنسبة للعلامة التجارية حتى الآن، وهدفه "إطلاق العنان للخيال منذ اللحظة التي تدخل فيها إلى المتجر"، وفقًا لبيانٍ صحفي صادر عن المديرة الإبداعية لـ"سواروفسكي"، جيوفانا إنجلبرت، والتي صممت المساحة.

يبدو المتجر الجديد كصندوق مجوهرات ضخم. Credit: Swarovski

وقالت إنجلبرت: "من الدَرَج الكبير، إلى استخدام المخمل المُبطَّن، والحرير في أنحاء المتجر، تهدف جميع التفاصيل إلى منح العملاء الشعور بأنهم داخل صندوق مجوهرات فاخر".

ومن الملائم أن يحتوى المتجر الرئيسي أيضًا على مجموعة من الكنوز، وفقًا لما ذكرته العلامة التجارية، بما في ذلك أكبر "شاتون" كريستالي قُطِع على الإطلاق.

يعرض المتجر مجموعة من منتجات العلامة التجارية الفاخرة. Credit: Alex Rees/CNN

وفي الطابق الثاني، يعرض بوتيك أبيض بالكامل مجموعة من الماسات المزروعة في معمل Swarovski Created Diamonds الخاص بالعلامة، بالإضافة إلى صالة تتميز بأدوات مائدة خزفية مزينة بالكريستال، وهي مصنوعة بالشراكة مع العلامة التجارية الصينية الفاخرة Rosenthal.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"سواروفسكي"، ألكسيس ناسارد، في مكالمة عبر الفيديو مع CNN أنّ المتاجر الرئيسية الجديدة عبارة عن "معابد للعلامة التجارية".

وأصبح ناسارد أول شخص من خارج عائلة سواروفسكي يتولى إدارة الشركة النمساوية عندما تولى هذا المنصب العام الماضي.

وقال ناسارد: "شعرنا أنّه من المهم حقًا عرض العلامة التجارية بطريقة تتجاوز الجانب التجاري، حتّى لا يأتي الأشخاص إلى المتجر لإجراء المعاملات فقط"، مضيفًا: "نريدهم أن يختبروا جميع القيم التي تمثلها العلامة التجارية، مثل تاريخها، وقيمة علامتها التجارية، وشراكاتها، ومجموعاتها، والأهم من ذلك، خدمة العملاء".

والأهم من ذلك، بحسب ما ذكره ناسارد، هو تجسيد المتجر الجديد رؤية "سواروفسكي" الخاصة بالفخامة، إذ أشار إلى أن "رفاهية سواروفسكي لا تساوي الرفاهية التقليدية، التي تتعلق بالتكبر، والأسعار المرتفعة، وجدية الفخامة".

وأكدّ: "رفاهيتنا تتمحور حول تقديم السعادة للمستهلكين، والقدرة على التعبير عن الذات، وأن تكون جميلًا بشروطك الخاصة".