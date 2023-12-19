نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيع فستان ارتدته الأميرة ديانا لأول مرة في عام 1985، بمبلغٍ قياسي قدره 1.148 مليون دولار في مزاد، وهو مبلغ فاق السعر المقدّر بـ11 مرة.

وفي بيان، أفادت دار جوليان للمزادات (Julien’s Auctions) بلوس أنجلوس أنّ الفستان الأزرق والأسود أصبح أغلى فستان ارتدته الأميرة يُباع في مزاد على الإطلاق، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 60،800 دولار.

وهذا الفستان من توقيع مصمم الأزياء المغربي البريطاني جاك أزاغوري.

هذا الفستان من توقيع مصمّم الأزياء المغربي البريطاني جاك أزاغوري. Credit: Tim Graham/Getty Images

وارتدت الأميرة ديانا الفستان، الذي يتميز بصدرية مخملية سوداء مطرزة بالنجوم، في مدينة فلورنسا الإيطالية في أبريل/نيسان من عام 1985، ومن ثم ارتدته مجددًا في مدينة فانكوفر الكندية في مايو/أيار من عام 1986.

وبيع الفستان مع رسمٍ توضيحي مطابق له كجزء من مزاد "أساطير هوليوود" (Hollywood Legends) التابع لدار المزادات الذي انتهى الأحد.

وتضمن المزاد أيضًا قميصًا وردي اللون مصنوعًا من الشيفون ارتدته الأميرة ديانا في صورة خطوبتها بعام 1981.

وبيعت القميص بـ381 ألف دولار، أي بـ4 أضعاف المبلغ المتوقع تقريبًا.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، سجلت سترة صوفية مزينة بالأغنام رقمًا قياسيًا لكونها أغلى سترة بيعت على الإطلاق في مزاد، محققة أعلى سعر مدفوع مقابل قطعة ملابس ارتدتها الأميرة ديانا، وبلغ 1.143 مليون دولار في مزادٍ بنيويورك.

وارتدت ديانا السترة في عام 1981 عندما كانت مخطوبة للملك تشارلز الثالث، والذي كان وريث العرش البريطاني آنذاك.