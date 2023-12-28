كيف يمكن لهذه التقنية إعادة إنتاج روائع فنية بملايين الدولارات؟

نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

"متحف سرسق" يفتح أبوابه مجدّدًا بعد الدمار الهائل الذي تعرض له في انفجار مرفأ بيروت 2020

متحف قصر هونغ كونغ الجديد: كنوز المدينة المحرمة في بكين تجد منزلًا جديدًا بقيمة 450 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدى التقدم في مجال المسح بالليزر إلى تغيير طريقة بحث المتاحف عن اللوحات والحفاظ عليها من خلال رسم خرائط لأنسجة وألوان وأبعاد أسطحها بتفاصيل دقيقة.

والآن، تستخدم شركة نمساوية مبتكرة في مجال الطباعة، التكنولوجيا والبيانات الغنية التي تنتجها، لتزويد عشاق الفن بفرصة "العيش مع تحفة فنية".

تأسست شركة "Lito Masters" في عام 2022، وقد دخلت في شراكة مع العديد من المتاحف الكبرى لإجراء عمليات مسح تفصيلية للوحات الفنانين بما في ذلك فنسنت فان جوخ، وهنري ماتيس، وفاسيلي كاندينسكي.

وتُستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء نسخ مزخرفة بخطوط متباينة على القماش أو الورق، مع استكمال الشقوق، والحواف، والعيوب الموجودة في الأعمال الأصلية.

وقال جون دوديلاندي، المؤسس المشارك للشركة، لـ CNN عبر مكالمة فيديو إنه "استنساخ تقريبًا. وهكذا تلاحظ تفاصيل اللوحة، وضربات الفرشاة، وكل شيء".

وتم تصميم المقتنيات ذات الإصدار المحدود، والتي تم وصفها بأنها نسخة جديدة من الطباعة الحجرية، بحيث لا يمكن تمييزها عمليًا عن التحف الفنية التي تعتمد عليها. ولكن حتى بالنسبة للعين غير المدربة، هناك فرق رئيسي واحد على الأقل، أي السعر.

لقطة مقربة تظهر السطح المزخرف لنسخة Lito Masters من "غرفة نوم في آرل" لفينسنت فان جوخ. Credit: LITO Masters

وهناك نسخة طبق الأصل من القماش للوحة "غرفة نوم في آرل" لفان جوخ، والتي من المعروف أن أعماله تجلب مبالغ مكونة من تسعة أرقام في المزاد، متاحة بأقل من 4،000 دولار.

وفي أماكن أخرى، تتراوح أسعار النسخ من 450 يورو (493 دولارًا) لعمل صغير على الورق إلى 6،650 يورو (7281 دولارًا) لنسخة قماشية بالحجم الطبيعي تقريبًا من لوحة في سلسلة "إمبراطورية النور" لرينيه ماغريت.

وكل نسخة مصحوبة بشهادة أصالة معتمدة من المتحف الذي يمتلك العمل الأصلي.

تمتلك الشركة الأم، "Lito"، الرخصة التجارية الحصرية لماسح ضوئي ليزر تستخدمه عادة المؤسسات الفنية للبحث.

أمضت الشركة النمساوية أسبوعًا في مسح جداريات "زنابق الماء" لكلود مونيه في متحف متحف دى لا اورانجيريه في باريس. Credit: Aurelien Gendron/LITO Masters

وأوضح دوديلاندي أن عمليات المسح، التي كانت تُجرى أحيانًا على اللوحات المعلّقة على جدران المتحف، استغرقت ما يصل إلى ست ساعات لكل متر مربع، مضيفًا أن فريقه عمل خلال ساعات الإغلاق.

وكجزء من تعاون جديد مع متحف دى لاورانجيري في باريس، أمضى خبراء "Lito Masters" أسبوعًا في مسح مجموعة من جداريات "زنابق الماء" للفنان كلود مونيه.

ويشهد العرض الأول من الشراكة إعادة طباعة أجزاء صغيرة من الأعمال الفنية المرتفعة كمقتنيات تبلغ مساحتها 900 سنتيمتر مربع.

"إتاحة الفن"

وبالنسبة للمتاحف، فإن تسويق تكنولوجيا المسح الضوئي يعني أنها تستطيع بيع هدايا تذكارية تتميز بعمق أكبر من الملصقات أو المطبوعات عالية الدقة.

وفي متحف دورسيه في باريس، على سبيل المثال، أصبحت نسخ ليتو ماسترز المطبوعة من أعمال فان جوخ متاحة الآن للبيع في متجر الهدايا.

وقالت كونستانس دي مارلياف، رئيسة التنمية الاقتصادية في المتحف، لشبكة CNN عبر مكالمة فيديو من باريس: "نريد أن نمنح الزوار القدرة على جلب شيء ما إلى وطنهم – وهو جزء من تجربتهم".

ورفضت ليتو الكشف عن النسبة المئوية التي تحصل عليها المتاحف من مبيعات المنتجات. ومع ذلك، رغم أن الشركة تمتلك بيانات الفحص، إلا أنها تسمح للمتاحف باستخدامها في أبحاثها العلمية الخاصة.

وشهدت الشراكة مع متحف أورسي أيضًا عرض المتحف لنسخة بيضاء بالكامل من لوحة "الكنيسة في أوفير سور واز" لفان جوخ في معرضه الأخير، ما يسمح للزوار برؤية نسيج اللوحة - وتقنية الفنان - من دون تشتيت اللون.

وأضافت دي مارلياف: "يتعلق الأمر بإتاحة الوصول إلى المجموعة بطريقة مختلفة".

وقال دوديلاندي إن شركة "ليتو" تخطط للدخول في شراكة مع المزيد من المتاحف وممتلكات الفنانين، ومن المتوقع عرض أعمال فريدا كاهلو، وتسوجوهارو، فوجيتا، قريبًا. ومن خلال مشروع "Lito Editions"، تعمل الشركة أيضًا مع فنانين معاصرين - بما في ذلك إروين وورم، وبيتر هالي، ووانغ غوانغل - لإنتاج أعمال جديدة باستخدام تكنولوجيا الطباعة الخاصة بالشركة.

وإلى جانب البحث والتعليم، تتصور فيكتوريا غانديت ليلاندايس، رئيسة الشراكات الثقافية لدى شركة "Lito Masters"، أن يتم عرض النسخ في المعارض يومًا ما عندما لا يكون من الممكن إعارة النسخ الأصلية أو نقلها.