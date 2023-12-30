كيف أصبحت البناطيل الملاصقة للجسم صناعة بمليارات الدولارات؟

نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قليلون هم الذين تنبأوا بأن أحد أبرز اتجاهات الأزياء استهجانا في عقد الثمانينات، ستصبح صناعة بمليارات الدولارات في حد ذاتها بحلول نهاية عشرينيات القرن الحالي.

ومع ذلك، يبدو أن البناطيل الملاصقة للجسم هي التي ربحت الرهان.

وبعد أن بلغت قيمتها 32.89 مليار دولار في عام 2022، من المتوقع أن تصل قيمة سوق البناطيل الملاصقة للجسم العالمي إلى 57.97 مليار دولار بحلول عام 2031، وفقًا لتحليل أجرته شركة أبحاث السوق Growth Market Reports.

تقول العلامة التجارية الألمانية Hey Honey Yoga إن عميلاتها"يعطين الأولوية للأداء والمواد عالية الجودة المستخدمة والملاءمة الجذابة". Credit: Hey Honey Yoga

ويتوقع تحليل البيانات الذي أجرته شركة Statista أنه سيتم إنتاج 4 مليارات زوج من السراويل الضيقة في عام 2027. وهذه الأرقام المذهلة لا تسلط الضوء على التحول الهائل في الملابس فحسب، بل على التحول الثقافي أيضًا.

وبينما تسعى أكبر العلامات التجارية الفاخرة في العالم، بطبيعة الحال، إلى توسيع نطاقها في هذه الفئة، إلا أن شعبيتها المتزايدة ليست بفضل الموضة، بل بالأحرى بفضل الرغبة غير المسبوقة والمتزايدة لشراء الملابس الرياضية من العلامات التجارية التي بنت قاعدة عملاء مخلصين على أساس الاستدامة والأداء المثبت.

وقد ولت الأيام التي كانت فيها البناطيل اللزجة والخشنة التي تفقد مرونتها عند الغسيل ؛ إذ تتجه البناطيل الرائجة في الوقت الحالي نحو تقنيات متقدمة ومصنوعة من مواد عالية الجودة.

لنأخذ على سبيل المثال Vuori، العلامة التجارية التي يقع مقرها في كاليفورنيا والتي تبيع بناطيلها الرياضية بسعر يتراوح بين 98 دولارًا و108 دولارًا. تستعمل Vuori قماش طورته باستخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 75% لإنشاء مرونة فائقة - ومع خفة في الوزنن وتحظى بإعجاب قاعدة عملائها.

وتقول العلامة التجارية إن نسيج "BreatheInterlock" الخاص بها يتميز في الوقت نفسه "بأداء ممتص للرطوبة".

وأوضحت سارة كارلسون، وهي نائبة الرئيس الأولى للتصميم النسائي لدى شركة Vuori، والتي يعمل فريق ابتكار المواد التابع لها في الموقع مع شركائها في المطاحن في أوروبا وآسيا لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لإنتاج موادهم: "يعد ابتكار الأقمشة أحد أكبر أولوياتنا".

وتابعت: "هدفنا هو تحديث طريقة تفكير الناس وشعورهم بالأقمشة عالية الأداء والملابس الرياضية، مع إعطاء الأولوية للمواد التي تحترم البيئة."

وتعد العلامة التجارية الألمانية Hey Honey Yoga إضافة للساحة، حيث تبيع بناطيلها الرياضية بسعر 120 دولارًا تقريبًا وهي حاصلة على شهادة OEKO-TEX ونباتية معتمدة من منظمة بيتا.

وتقول توما أولجيشلاجر، التي ترأس العلامة التجارية مع شقيقتيها إيمكي فون جونستون ويانكا أولجيشلاجر: "يبحث عملاء Hey Honey عن أكثر من مجرد ملابس رياضية، إنهم يرغبون في تجربة شاملة. ومنذ البداية، انصب تركيزنا على تجاوز الحدود في هذه الصناعة سريعة الحركة".

وتابعت: "هدفنا هو تحديث طريقة تفكير الناس وشعورهم بالأقمشة عالية الأداء والملابس الرياضية، مع إعطاء الأولوية للمواد التي تحترم البيئة."

ولكنه قطاع تنافسي يضم عددًا متزايدًا من اللاعبين الرئيسيين الذين يفتخرون بملايين المتابعين على "انستغرام"

الشمولية مهمة

يعتقد الخبراء أيضًا أن الكثير من جاذبية البناطيل اللاصقة للجسم يرجع إلى الشمولية في القياسات Credit: Vuori

وقالت لوسي جرين، المتنبئة بالاتجاهات ومؤسسة شركة Light Years الاستشارية: "هناك جمهور ملتزم من جيل الألفية يتبنى الملابس الملاصقة للجسم مثل Skims".

وSkims هي العلامة التجارية التي ابتكرتها كيم كارداشيان، ويُنسب إليها الفضل على نطاق واسع في الترويج الشامل لحركة Body-Con التي تلعب فيها البناطيل الضيقة دور البطولة.

وتابعت جرين: "يرتبط الكثير من هذا بثقافة اليوغا واللياقة البدنية والعافية، ولكن هناك أيضًا جمهور الجيل زد الذي يهتم كثيرًا بالراحة وارتداء الأزياء غير الرسمية باعتبارها الأمثل".

قال متحدث باسم علامة الأزياء الرياضية "نايكي": "هدفنا في النهاية هو تصميم منتجات تجعل الحركة أسهل... مدعومة بالعلم والابتكار المذهلين". Credit: Nike

ولفتت جرين إلى أنه بالإضافة إلى الأداء والمؤهلات غير الرسمية، فإن اتباع نهج الشمولية في قياسات النساء يعد أساس النجاح في هذا المجال.

وقالت إن شعبية البناطيل الضيقة مرتبطة بالشمولية، وبفضل المقاسات الموسعة من قبل العلامات التجارية العالمية والموجهة مباشرة إلى المستهلك، أصبحت البناطيل الضيقة شاملة لجميع أنواع الجسم بطريقة لم تكن عليها فئات الملابس الأخرى.

وعلى سبيل المثال تستخدم علامة Vuori "مادة إيلاستين (هي ألياف اصطناعية تعرف بمرونتها) مبتكرة خاصة تمتد لتتناسب مع مجموعة متنوعة من أشكال الجسم. والنتيجة هي راحة الجسم الكاملة والشعور بالنعومة"، حسبما ذكرته كارلسون.