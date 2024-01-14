نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

العثور على مئات القطع الأثرية أسفل منزل قديم في أمريكا.. إلى أي حقبة تعود؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قورِنَت أعمال المصورة، باربرا بويسيفين، بأعمال الرسام الأمريكي مارك روثكو بسبب الكتل الملونة بالأحمر، والبرتقالي، والوردي، والأخضر العميق فيها. ولكن هذه الألوان لم تُمزِج على لوحة ألوان، فهي تُظهر برك الملح في خليج سان فرانسيسكو بأمريكا.

والتُقِطت الصور على مدار أكثر من عِقد، ووثّقت بويسيفين استعادة المنطقة وتحويلها من مركز لاستخراج الملح لأغراض تجارية إلى حالتها الطبيعية المتمثلة في مستنقعات المد والجزر، والسهول الطينية، وموائل الأراضي الرطبة الأخرى.

شكّلت منطقة الخليج في سان فرانسيسكو مركزًا لاستخراج الملح لقرون. Credit: Barbara Boissevain

ويهدف المشروع الجاري لإصلاح بركة ملح "ساوث باي"، والذي بدأ في عام 2003 بعد الاستحواذ على قطعة أرض من شركة الأغذية العالمية Cargill، إلى استعادة أكثر من 15 ألف فدان من برك الملح، وهي مساحة تعادل مانهاتن تقريبًا.

والألوان الغنية وغير الطبيعية في صور بويسيفين المبكرة ناجمة عن ملوحة الماء.

المنطقة لفتت أنظار المصورة باربرا بويسيفين. Credit: Barbara Boissevain

وأوضحت المصورة أنّ Dunaliella salina، وهي نوع من الطحالب المنتجة لـ"بيتا كاروتين" (صبغة حمراء برتقالية موجودة في الجزر والقرع) تزدهر في البيئات المالحة.

وينطبق الأمر أيضًا على بكتيريا halobacteria ذات اللون الوردي، كما يتواجد في البرك أيضًا الجمبري الملحي الذي يأكل الطحالب، ويعزّز الألوان الزاهية.

وخلال عملية الإصلاح، أُزيلت السدود المصنوعة من قِبَل الإنسان، والتي بُنيت لاحتجاز المياه لجمع الملح تدريجيًا، ما سمح لأنظمة المد والجزر بالتوغل مرة أخرى.

وبهذه الطريقة، تتلاشى الألوان الزاهية كما هو موضح في الصور. وقالت بويسيفين لـCNN: "تتطور تلك الألوان البرتقالية، والحمراء، والبنفسجية الزاهية ببطء إلى اللون الأخضر، والأزرق العميق، والبني"، مضيفةً أنّ "شرائط الحياة الخضراء" تتسرب مرة أخرى إلى البرك.

ورُغم أنّها ربما تبدو أقل جاذبية، إلا أن هذا التّحول علامة إيجابية، كما قال مدير المشروع، ديف هالسينج.

وشرح هالسينج: "هدفنا هو التخلص من تلك الألوان الزاهية، لأنّها بقايا المياه شديدة الملوحة التي خلّفتها أيام استخراج الملح".

الملح والسيليكون

وثّقت المصورة تغير المنطقة خلال كتاب بعنوان Salt of the Earth: A Visual Odyssey of a Transforming Landscape. Credit: Barbara Boissevain

ويعود تاريخ صناعة الملح في الخليج إلى شعب Ohlone، وهو شعب أمريكي أصلي جمع الملح من برك المد والجزر التي تحدث بشكل طبيعي. وبعد وصول المستعمرين الأوروبيين في القرن الـ19، أصبحت العملية صناعية.

ونشأت بويسيفين في المنطقة، ولا تزال تعيش هناك حتى اليوم مع ابنتيها. وتتذكر زيارتها لبرك الملح للمرة الأولى خلال حصة علوم في الصف الثالث.

ولم تر المصورة كيف بدت البركة من الأعلى إلا في عام 2010، عندما حلقت فوقها بطائرة هليكوبتر في طريقها إلى مشروع تصوير آخر.

في عام 2003، انطلق مشروع لإعادة البرك الملحية لسابق عهدها. Credit: Barbara Boissevain

وأكّدت المصورة: "لقد كان الأمر مذهلاً من الناحية البصرية".

وفي تلك اللحظة قرّرت بويسيفين متابعة عملية إصلاح الخليج على مدى فترة طويلة، وبدأت ذلك بالتحليق كل عام لتصوير برك الملح.

ولم تتمكن المصورة من القيام بذلك خلال جائحة كورونا، ما شجعها على توثيق الصور من مستوى الأرض، وحتى تحت الماء.

ويجمع أحدث كتاب لها، بعنوان Salt of the Earth: A Visual Odyssey of a Transforming Landscape، كل وجهات النظر المختلفة تلك، ما يسمح للمشاهد برؤية مدى الضرر الذي لحق بالمناظر الطبيعية، وبدايات تحولها.

وتُعتبر عملية ترميم المنطقة مؤثِّرة بشكل خاص عند مقارنتها بالتطور الشامل لوادي السيليكون المحيط بها.

وفي صور بويسيفين لبرك الملح في "رافينسوود"، يلوح في الأفق المقر الرئيسي لشركة "ميتا" (الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام")، وترى المصورة أنّ الأمر يعكس التنافر بين الإنسان والطبيعة.

إنعاش الطبيعة

يوثق كتاب بويسفين صورا متنوعة. Credit: Barbara Boissevain

تقع منطقة الخليج على طول مسار هجرة معروف باسم Pacific Flyway، وتشكل محطة توقف مهمة للطيور أثناء تحليقها بين مناطق التكاثر، وقضاء الشتاء، فضلاً عن كونها موطنًا للطيور الساحلية على مدار العام.

اختفت الألوان الزاهية مع مرور الوقت. Credit: Barbara Boissevain

وأشار هالسينج إلى أنّ طائر Ridgway’s rail، وهو نوع يُعتَبَر "شبه مهدد بالانقراض"، انتقل إلى المنطقة، ويعشش فيها، وأضاف أنّ أعداد سمكة estuarine المحلية قد زادت أيضًا.

وعلاوةً على انتعاش الحياة البرية، يجلب تحويل أحواض الملح السابقة إلى مستنقعات المد والجزر فوائد أخرى، مثل الدفاع عن الفيضانات مع ارتفاع مستويات سطح البحر.