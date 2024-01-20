أول رسالة بريدية في العالم إلى المزاد.. بكم قدّر بيعها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شكّلت أول رسالة بريدية معروفة بُعثت مُدمَغة بطابع بريدي مدفوع مسبقًا، "واحدة من أعظم القفزات في مجال التواصل البشري"، ويُتوقّع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 1.5 و 2.5 مليون دولار، عند طرحها للبيع في مزاد لدى دار سوزبي للمزادات في نيويورك، الشهر المقبل.

ولفتت سوزبي إلى أنه في حال حقّق مبيع الرسالة التقديرات، ستصبح الرسالة واحدة من أكثر القطع الأثرية المباعة في مزاد قيمةً بالتاريخ البريدي.

فبتاريخ 2 مايو/ أيار 1840، كان ويليام بلينكينسوب جونيور، المستلم الأصلي للرسالة، البالغ من العمر 35 عامًا، ويشغل منصب مدير أحد مصانع الحديد الفيكتورية في بلدة بيدلينغتون، الواقعة شمال إنجلترا. ذكرت سوزبي أنّ كل ما يُعرف عن مرسل الرسالة أنه بعثها من لندن، التي تبعد حوالي 300 ميل جنوبي البلدة، ودفعوا ثمنها من خلال ختمها بأول طابع بريدي لاصق بالعالم مسبوق الدفع: بيني بلاك .

أعيد إرسال المظروف باعتباره مولريدي (Mulready). Credit: Sotheby's

بعد استلام الرسالة، قلب بلينكينسوب جونيور الظرف من الداخل إلى الخارج، وأعاد تشكيله ليصبح "مولريدي"، أي ظرف مزخرف ومزين بصور تمثل الإمبراطورية البريطانية، الذي كان بمثابة وسيلة مسبقة الدفع استُخدمت بالتوازي مع طرح طابع بيني بلاك.

وصل الظرف الثاني إلى السيد بلينكينسوب، الذي يرجّح أنه والده ويعيش في في دالستون، كارلايل، التي تبعد 75 ميلاً، واحتفظ به رغم فقدان محتوى الرسالتين.

وأفاد ريتشارد أوستن، الرئيس العالمي للكتب والمخطوطات لدى دار سوزبي، في بيان: "صمد ظرف مولريدي المزخرف لأكثر من 180 عامًا، وكان أحدث ثورة في الطريقة التي يتواصل بها الناس من جميع مشارب الحياة، ويتبادلون الأفكار، ويتشاركون الأخبار، ويعبّرون عن أنفسهم".

وتابع: "مع بزوغ عصر الذكاء الاصطناعي، يحاكي هذا المستند الرائع رغبتنا البشرية الفطرية بالتواصل، وطرق التواصل التي تطوّرت ونقلتها إلى آفاق جديدة في القرنين التاليين".

أحدث طابع بيني بلاك ثورة في الخدمة البريدية. Credit: Sotheby's

لا يزال وجها الظرف يحملان تواريخ الإرسال المختومة، الأول في 2 مايو/ أيار 1840، والثاني في 4 مايو/ أيار، قبل يومين من تاريخ البدء الرسمي باستخدام طابع بيني بلاك.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلّم والمصلح الاجتماعي السير رولاند هيل ابتكر فكرة بيني بلاك، أول طابع لاصق في العالم، لتوحيد الأسعار البريدية المعقدة، والمكلفة، وغير المتوقعة في تلك المرحلة، والتي كان يدفع ثمنها المتلقي.

لكن النظام كان غير عملي بالنسبة لمن يستخدمونه وللخدمة البريدية في آن، ذلك أنه لم يتمكن أحيانًا من استرداد تكاليف تسليم الرسائل في حال تمنّع المستلم عن دفعها.

في حين أن الختم حقق نجاحًا كبيرًا وتم اعتماده لاحقًا في جميع أنحاء العالم، فقد تم سحب ظرف مولريدي بعدما أثار سخرية الناس.