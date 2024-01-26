صوفيا ريتشي تعلن عن حملها بجلسة تصوير لمجلة "فوغ"

من هي نجمة مسلسل "Squid Game" التي تتصّدر غلاف مجلة “فوغ" منفردة للمرة الأولى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت صوفيا ريتشي غرينغ، مؤثرة الموضة ووسائل التواصل الاجتماعي، حملها بطفلها الأول خلال جلسة تصوير خاصة لمجلة "فوغ".

وقالت ريتشي غرينغ لمجلة "فوغ" إنها علمت بحملها بعد رحلة سريعة إلى أسبوع الموضة بميلانو في الخريف الماضي، عندما تبيّن أن ما اعتقدت أنه في البداية اضطراب الرحلات الجوية الطويلة كان نوبة مبكرة من غثيان الصباح.

وتابعت: "أخبرت الجميع أنني اشتريت لهم هدية من ميلانو".

وأخبرت مؤثرة الموضة مجلة "فوغ" كيف قامت بإخفاء اختبارات الحمل الإيجابية مع زوجها في علب هدايا خاصة.

وأوضحت ريتشي غرينغ: "لقد تعلمت في الأشهر الستة الماضية أكثر مما تعلمته في حياتي كلها"، مؤكدة أنها ستلد طفلتها في أواخر فصل الربيع.

وقالت: "تمرّ أجسامنا بالكثير من المراحل، ومن المثير للاهتمام تجربة كل ذلك".

وبعدما احتفظت بأخبارها بين العائلة والأصدقاء المقربين حتى اليوم، اعترفت ريتشي غرينغ بالتراجع عن منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال المراحل الأولى من حملها.

وقالت إن ذلك كان اختيارًا واعيًا.

وتابعت: "أنا بالتأكيد لا أنشر الكثير.. وكان من الصعب أن أتواصل مع المتابعين عندما لا أستطيع أن أكون صادقة حقًا".

وأوضحت ريتشي غرينغ: "لن أقوم بنشر صور طفلتي عبر إنستغرام.. لا أخطط لاتباع هذا النهج لأنني أريد أن يكون لدى طفلتي الخيار لتفعل ما تريده في حياتها.. إذا أرادت أن تكون شخصًا يتمتع بحياة خاصة، فأريدها أن تكون قادرة على اتخاذ هذا الاختيار".