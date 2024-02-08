مايلي سايروس أدارت الرؤوس بفستان ذهبي اللون صُنع من 14 ألف مشبك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدارت نجمة البوب مايلي سايروس الرؤوس على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز غرامي الأحد، حيث مشت بثوبٍ مصنوعٍ من 14 ألف دبوس أمان (مشبك) ذهبي اللون.

أطلت المغنية وكاتبة الأغاني بشعر أكبر حجمًا مصفف على طراز الممثلة الأمريكية فرح فوسيت، وفازت بأول جائزة غرامي لها، متألقة بزي من توقيع دار مارجيلا التي أفادت بأنّ إنجاز الفستان استغرق "675 ساعة من العمل الدقيق". وجسّد الفستان المعدني الشبيه بالشبكة كلا من الزعنفة التي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، والإلهة المصرية. وتمّ ترتيب دبابيسه بشكل معقد كي تشبه الياقة والملابس الداخلية.

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وبدا أن المدير الإبداعي للعلامة الفرنسية جون غاليانو يغوص في أرشيفاته الخاصة بحثاً عن الإلهام، حيث أشار العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التشابه بين ثوب سايروس الكاشف وتصاميم مجموعة المصمم للملابس الجاهزة لخريف 1997.

أكملت سايروس مظهرها على السجادة الحمراء بزوج من أحذية التابي الصفراء ذات المقدمة المقسّمة التي أصبحت المفضلة لدى محبي مارجيلا.

عارضة أزياء بإطلالة من توقيع المصمم جون غاليانو لخريف 1997 للملابس الجاهزة في باريس، فرنسا. تصوير: Guy Marineau/Condé Nast/Shutterstock

وأصبحت الدار الفاخرة حديث المدينة في الأسابيع الأخيرة، بعدما حظِي عرض دار الأزياء الراقي الذي نظمته في باريس في شهر يناير/ كانون الثاني بمشاركة الممثلة غويندولين كريستي، على إشادة واسعة النطاق من قبل النقاد. ليس هذا فحسب بل حتى ماكياج "الدمية الصينية" الذي تم ابتكاره لهذا العرض لاقى رواجًا واسعًا، ما أثار تكهنات لا نهاية لها حول كيفية تحقيق ذلك.

وبينما كانت مبدعة تلك الإطلالة، فنانة المكياج الأسطورية بات ماكغراث، منخرطة أيضًا في مظهر سايروس، فهي لم تستخدم طلة "البشرة الزجاجية" (لنقائها) الذي اعتمدته على مدرج دار مارجيلا. عوض ذلك، استخدم فنان الماكياج جيمس كالياردوس منتجاتها للحصول على مظهر برونزي مع خط كحل مجنّح (طويل).

وأفاد كالياردوس في منشور على موقع إنستغرام أنه أراد من سايروس أن "تتوهّج مثل آلهة ذهبية، سامية، ذات بشرة شفافة، ولمسة نهائية متوهجة، وجمال ملموس".

وفي الوقت عينه، قام مصفف الشعر بوب ريسين بنحت خصلات شعر نجمة البوب. من خلال تصميم تجعيدات مثيرة من شعر سايروس البني ذات خطوط مميزة، الذي شبهه البعض بالأنماط التي تحبها عرابتها دوللي بارتون، وجعل ريسين كل خصلة تبدو وكأنها تتمتع بحياة خاصة بها.

مايلي سايروس تؤدي أغنيتها الناجحة "Flowers" على المسرح بعد فوزها بأول جائزة غرامي لها. Credit: Kevin Winter/Getty Images

ولفت ريسين في بيان صحفي صادر عن العلامة التجارية للعناية بالشعر Nexxus: “لقد عرضت في العام الماضي مظهر مايلي المبلل للشعر". وقررنا هذا العام أننا نريد تصفيفة جافة وأكبر حجمًا، وأكثر كثافة، لكن مثيرًا، وأشعثًا، وسهل الملمس.

وكان زيّ المشابك الذهبية أحد الأزياء الخمسة التي ارتدتها سايروس في حفل توزيع جوائز غرامي. ففي وقت لاحق من المساء، ارتدت بذلة سوداء لامعة لتتسلم جائزة أفضل أداء بوب منفرد (عن أغنية "Flowers") من أسطورة البوب ماريا كاري، تلاها فستان فضي عتيق على طراز الزعانف، صمّمه بوب ماكي ويذكرنا بتينا تورنر، لأداء الأغنية على المسرح. الإطلالة الرابعة التي شوهدت خلف الكواليس، كانت عبارة عن بذلة من الدانتيل الأسود من دون حمالات مع سترة من ريش مارابو. وبعد ذلك، لقبول جائزة الرقم القياسي المحقق لهذا العام، اختارت ثوبًا بنيًا مزينًا بالترتر بكتف واحد من غوتشي مع شق جانبي، ارتدته مع حقيبة صغيرة من الخيزران متطابقة أيضًا للدار عينها.