شاهد.. هذه بعض أبرز اللحظات وأجمل الأزياء في حفل "ميت غالا" لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب الليلة الأبرز للاحتفاء بالأزياء السنوية، وكُشِف أخيرًا عن موضوع السجادة الحمراء لحفل "ميت غالا"، إلى جانب نجوم هوليوود المشاركين في رئاسة الحدث لهذا العام.

وأعلن المنظمون، الخميس، أنّ قواعد الزي للحدث الذي سيقام في 6 مايو/ أيار المقبل، سيحمل عنوان "حديقة الزمن". ويأخذ الموضوع عنوانه من قصة قصيرة كتبها المؤلف البريطاني جيه جي بالارد عام 1962، وتقع أحداثها في حديقة مليئة بالزهور الشفافة التي تتلاعب بالوقت.

وكثيرًا ما يضع بالارد الذي يُعتبر من الوجوه البارزة في حركة الموجة الجديدة من الخيال العلمي، قصصه عن عالم الواقع المرير في عصور نهاية العالم البيئي، أو التقنيات المعارضة الصاعدة.

ويتزامن موضوع "حديقة الزمن" معرض معهد الأزياء المعنون: "الجميلات النائمات: إعادة إيقاظ الأزياء" الذي سيقام في متحف متروبوليتان للفنون خلال الفترة الممتدة بين 10 مايو/ أيار و2 سبتمبر/ أيلول المقبلين.

ويتضمن المعرض نحو 250 قطعة ملابس من أرشيف "ميت" الكبير، والعديد منها هش للغاية بحيث لا يمكن وضعها على عارضات. عوض ذلك، ستظهر القطع التاريخية الأكثر هشاشة مسطحة داخل صناديق زجاجية - مثل الأميرة أورورا في القصة الخيالية "الجمال النائم"، إذا صح التعبير.

أما الرؤساء المشاركين لهذا العام، إلى جانب رئيسة تحرير مجلة "فوغ" آنا وينتور، فهم ضيوف دائمي الحضور في حفل "ميت غالا" بالإضافة إلى أسماء تحضر لأول مرة. وسيظهر الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث لأول مرة في هذا الحدث، بينما تعود الممثلة الأمريكية زيندايا للمرة الأولى منذ سنوات عدة، إلى جانب الممثلة والمغنية الأمريكية من أصل لاتيني جينيفر لوبيز.

وتشمل الكراسي الفخرية المدير الإبداعي لعلامة Loewe جوناثان أندرسون، والرئيس التنفيذي لمنصة "تيك توك" شو زي تشيو.

ويتناقض موضوع الطبيعة المعقدة والمفاهيمية لقواعد اللباس لهذا العام مع الإيماءة التذكارية للعام الماضي لإرث كارل لاغرفيلد.

ريانا في حفل "ميت غالا" عام 2023. Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

وغالبًا ما تتأرجح مواضيع "ميت غالا" بين أحداث استرجاعية مباشرة والفنون والمطالب الذاتية.

وكان أحد هذه المواضيع المفضلة لدى المعجبين يتمثل بـ"الأجسام السماوية" لعام 2018، الذي شجع الضيوف على التعمق في التاريخ الغني والتصويري للكاثوليكية.

وفي نسخة هذا العام، سيكون لدى الضيوف الكثير من النقاط المرجعية الحية لتفسيرها.

وعلى السجادة الحمراء، قد نكون على موعد مع تجسيد حرفي للزهور الخيالية، ذات سيقان مميزة "مثل قضبان الزجاج" وبتلات تحيط "بقلب بلوري".

مع ذلك، ثمّة عنصر كئيب وحزين يسيطر على رؤية بالارد. وبحسب تقديرات مجلة "فوغ"، "لن تكون الأزهار المزاجية متقلبة بما فيه الكفاية"، لذا ربما يجب أن نتوقع رزمًا من الأزهار القوطية السوداء أو الداكنة.