موعد لا يُنسى..إيطالي يوثق لحظة سحرية للقمر خلف قمة جبل فيزو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في لقطة تحدث مرة في المليون، تمكن مصور إيطالي من اقتناص صورة مذهلة للحظة اصطفاف القمر مع قمة جبل وقبة كنيسة بمدينة تورينو الإيطالية.

ولم تحصد هذه الصورة آلاف الإعجابات على منصات التواصل الاجتماعي فحسب، بل نالت إعجاب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إذ وقع الاختيار على الصورة لتكون "صورة اليوم الفلكية" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واستطاع المصور الإيطالي فاليريو ميناتو أن يجمع القمر في مرحلة الهلال، مع قبة كنيسة سوبرجا "Basilica of Superga" وقمة مونفيزو، المعروفة أيضًا باسم مونتي فيزو في إطار واحد.

وقال ميناتو لموقع CNN بالعربية: "لطالما كان حلمي كمصور فوتوغرافي أن أتمكن من جمع هذا الثلاثي بأكثر الطرق دقة وفعالية ممكنة".

والتقط ميناتو الصورة من التلال الواقعة شمال شرق تورينو.

ولم تكن المهمة سهلة، إذ من أجل التقاط القمر بهذا الشكل، استغرق الأمر منه العديد من الستوات التي قضاها في القيام بحسابات مختلفة لتحديد المواقع، والعثور على الظروف الجوية المناسبة.

ووصف ميناتو أن رؤية اختباء القمر بخجل خلف قمة جبل فيزو بهذا الوضع الدقيق كان بمثابة حلم يتحقق.

والتقط ميناتو هذه الصورة بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول تحديدا عند الساعة السابعة مساءً.

وبعد عشرة أيام، وقع الاختيار على الصورة لتكون "صورة اليوم الفلكية" في يوم عيد الميلاد بعام 2023 من قبل وكالة ناسا.

وعلقّ موقع ناسا على الصورة وكتب: "اللقطات الفردية مثل هذه تتطلب التخطيط. والخطوة الأولى هي أن ندرك أن مثل هذه المحاذاة الثلاثية المذهلة تحدث بالفعل. والخطوة الثانية هي العثور على أفضل مكان لتصويرها. لكنها كانت الخطوة الثالثة، أي التواجد هناك في الوقت المناسب تمامًا - وعندما كانت السماء صافية - كان ذلك هو الأصعب".

وحصلت هذه الصورة حتى الآن على أكثر من 3.5 ألف إعجاب على منصة "إنستغرام".

وتعليقا، على الصورة، كتب أحد مستخدمي منصة إنستغرام: "صورة اليوم؟ يجب أن تكون صورة العام! إذا رصد مثل هذا الاصطفاف في التوقيت المناسب. إذا يستحق ذلك".