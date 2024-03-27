دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت عارضة الأزياء السعودية، رومي القحطاني، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون (Miss Universe) مشيرة إلى أنها ستكون السعودية الأولى التي ستشارك في المسابقة التي ستستضيفها المكسيك.

وكتبت القحطاني في منشور عبر صفحتيها الموثقتين على "إنستغرام" و"إكس": "يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024".

وأضافت عارضة الأزياء السعودية في المنشور: "هذي أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون".

وتضمن المنشوران صورتين للقحطاني إلى جانب العلم السعودي مع جملة: "Miss Universe Saudi Arabia" كُتبت على وشاح ترتديه عادة المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون.

ووفقا لمنشور سابق لها على "إنستغرام" في فبريرا/شباط من عام 2023، فقد شاركت القحطاني في مسابقة ملكة جمال أوروبا التي أُقيمت في إيطاليا العام الماضي.

ومثلت المملكة "Miss Arab Peace" و"Miss Planet SA" و"Miss Asia SA " وغيرها من المسابقات، بحسب ما يشير حسابها على "انستغرام".

ودأبت القحطاني، التي تُعرف عن نفسها بانها عارضة أزياء سعودية و"ملكة جمال السعودية"، على نشر بعض الصور وهي ترتدي أزياء تعكس الثقافة والتراث السعودي.

وستُقام النسخة المقبلة من مسابقة "ملكة جمال الكون" في نوفمبر/تشرين ثاني من العام الجاري، حسبما قال رجل الأعمال المكسيكي راؤول روكا، والذي أعلن عن دخوله كشريك مع منظمة "Miss Universe"، عبر صفحته الموثقة على "إنستغرام".