منظمة ملكة جمال الكون تنفي تقارير حول مشاركة السعودية في مسابقة 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصفت منظمة ملكة جمال الكون تقارير حول مشاركة المملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2024 بـ"الكاذبة والمضللة".

وقالت منظمة ملكة جمال الكون في بيان قدمته لـ CNN ونشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت: "لم يتم إجراء أي عملية اختيار في المملكة العربية السعودية، وأي ادعاءات من هذا القبيل كاذبة ومضللة".

وجاء في بيان منظمة ملكة جمال الكون: "رغم أن المملكة العربية السعودية لم تؤكد بعد مشاركتها بشكل كامل هذا العام، إلا أننا نخضع حاليًا لعملية تدقيق صارمة لتأهيل مرشحات محتملات للحصول على الامتياز"، موضحة: "لن تتاح للمملكة العربية السعودية هذه الفرصة للانضمام إلى المسابقة المرموقة، حتى يتم تأكيد ذلك من قبل لجنة الموافقة لدينا."

وكانت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 24 مارس/آذار، بأنها "تشرفت" بالمنافسة في مسابقة ملكة جمال الكون، لافتة إلى أن اختيارها الواضح هو الأول من نوعه في بلدها. وظهرت في المنشور صور لها وهي ترتدي فستان سهرة مطرزًا بالترتر، وتاجًا ساحرًا، ووشاحًا مطرزًا بعبارة “ملكة جمال الكون السعودية”.

وقال متحدث باسم ملكة جمال الكون لـCNN: "لا نعرف سبب إعلان الآنسة رومي القحطاني ترشحها، ولكن إذا أرادت المشاركة في مسابقة ملكة جمال المملكة العربية السعودية، فسيتعين عليها أن تمر بعملية الاختيار ذاتها مثل أي مرشحة أخرى".

ولم يتسن لـCNN الاتصال بالقحطاني للتعليق.

وأشار بيان المسابقة إلى أن أكثر من 100 دولة أخرى سيتم تمثيلها في مسابقة ملكة جمال الكون 2024، التي ستًقام بالمكسيك في سبتمبر/أيلول المقبل. وسيشهد هذا العام ظهور أول ملكة جمال للكون، من دون تحديد حد أقصى لسن المتسابقات، حيث كان يتعيّن على المنافسات في السنوات السابقة، أن تتراوح أعمارهن بين 18 و28 عامًا.