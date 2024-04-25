فيكتوريا بيكهام في الخمسين من عمرها.. لحظات الموضة الأكثر تميزًا

على مدار الخمسين عامًا الماضية، راكمت نجمة البوب التي تحولت إلى مصممة أزياء، إرثًا رائعًا في عالم الموضة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبلغ العضو السابقة في فرقة Spice Girls، وسيدة الأعمال راهنًا فيكتوريا بيكهام، الـ50 عامًا من العمر، وبينما تدخل عقدًا جديدًا من تجربتها الحياتية، كانت عقودها الخمسة غنية ببعض الأزياء التي لا تُنسى.

كانت الفساتين السوداء الضيقة، والطلة باللون الأسود بالكامل بمثابة الدعامة الأساسية لخزانة ملابس فيكتوريا بيكهام، كما تبدو هنا في Grosvenor House بلندن، خلال حفل توزيع جوائز Ivor Novello في عام 1997. Credit: Dave Benett/Hulton Archive/Getty Images

في السنوات الأولى، عندما لم تكن تخطط لتنسيق الملابس مع زوجها لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، كانت تطالب بتسليط الضوء عليها من خلال بلوزة تشدها بسلاسل، وشالات للعلامة التجارية بربري، وحقائب بيركين المصنوعة من جلد التمساح الوردي.

صورة التُقطت لها في عام 1998، بعدما احتلت أغنية "Viva Forever" المرتبة الأولى ضمن قوائم المملكة المتحدة، واحتفلت بيكهام بمظهر أسود أنيق من أعلى إلى أخمص القدمين. Credit: Dave Hogan/Getty Images

تغيّرت صورتها في عام 2008، بعدما أطلقت علامتها التجارية للأزياء التي تحمل اسمها، وشاركت بانتظام منذ ذلك الحين بأسابيع الموضة التي تُقام في لندن، ونيويورك، وباريس. وولّت أيام تصميم "سبايس غيرل" المثيرة للغاية، التي تخلت عنها من باب "المسؤولية تجاه مجتمع الموضة"، كما سبق وصرحت لمجلة فوغ في عام 2015.

على خشبة المسرح في ويمبلي أرين، تألقت بيكهام بإطلالة مزينة بالترتر، وأكملت زيّها اللامع بأفعى الريش. Credit: Mick Hutson/Redferns/Getty Images

وتطور ذوق بيكهام لتُصبح أكثر أناقة، حيث ارتدت القمصان ذات الأكمام المنتفخة وتلك الضيقة، ذات الألوان الزاهية في الغالب، والتي يطغى عليها اللون الأسود في الأعلى.

في عام 1999، حضرت بيكهام إطلاق خط مجوهرات Jade Jagger في لندن. لفّ ديفيد منديل من الحرير على رأسه، فيما انتعلت فيكتوريا حذاءً ذات كعب عالٍ بطبعات البقرة وقميصًا بسلسلة بين طرفي الرقبة. Credit: Dave Benett/Hulton Archive/Getty Images

وليس هناك شيء لا تستطيع بيكهام تطويعه، ضمنًا زوج من العكازات من العلامة التجارية Cool Crutches صُنع خصيصا لها، لدعم كاحلها المكسور، في الآونة الأخيرة.

في العام ذاته، شوهدت بيكهام في حفل عيد ميلاد VH1 الخامس، ترتدي بلوزة ذات أشرطة، عارية الذراعين وقلادة متطابقة. Credit: Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images

وكتبت بيكهام على إنستغرام: "بينما أستعد لبلوغ الخمسين (بالكعب العالي طبعًا!)، أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنني وصلت إلى هذا الإنجاز. أعتقد أنه يمكن للمرأة أن تكون متعددة الأوجه. نجمة بوب، أم، زوجة، مصممة.. لطالما تمثل شغفي بأن يكون لدي أحلامًا كبيرة، ثم أحلم بشكل أكبر! تحلي بالثقة بنفسك أولاً، وسيتبعك الآخرون".