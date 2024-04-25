فيكتوريا بيكهام في الخمسين من عمرها.. لحظات الموضة الأكثر تميزًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبلغ العضو السابقة في فرقة Spice Girls، وسيدة الأعمال راهنًا فيكتوريا بيكهام، الـ50 عامًا من العمر، وبينما تدخل عقدًا جديدًا من تجربتها الحياتية، كانت عقودها الخمسة غنية ببعض الأزياء التي لا تُنسى.
في السنوات الأولى، عندما لم تكن تخطط لتنسيق الملابس مع زوجها لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، كانت تطالب بتسليط الضوء عليها من خلال بلوزة تشدها بسلاسل، وشالات للعلامة التجارية بربري، وحقائب بيركين المصنوعة من جلد التمساح الوردي.
تغيّرت صورتها في عام 2008، بعدما أطلقت علامتها التجارية للأزياء التي تحمل اسمها، وشاركت بانتظام منذ ذلك الحين بأسابيع الموضة التي تُقام في لندن، ونيويورك، وباريس. وولّت أيام تصميم "سبايس غيرل" المثيرة للغاية، التي تخلت عنها من باب "المسؤولية تجاه مجتمع الموضة"، كما سبق وصرحت لمجلة فوغ في عام 2015.
وتطور ذوق بيكهام لتُصبح أكثر أناقة، حيث ارتدت القمصان ذات الأكمام المنتفخة وتلك الضيقة، ذات الألوان الزاهية في الغالب، والتي يطغى عليها اللون الأسود في الأعلى.
وليس هناك شيء لا تستطيع بيكهام تطويعه، ضمنًا زوج من العكازات من العلامة التجارية Cool Crutches صُنع خصيصا لها، لدعم كاحلها المكسور، في الآونة الأخيرة.
وكتبت بيكهام على إنستغرام: "بينما أستعد لبلوغ الخمسين (بالكعب العالي طبعًا!)، أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنني وصلت إلى هذا الإنجاز. أعتقد أنه يمكن للمرأة أن تكون متعددة الأوجه. نجمة بوب، أم، زوجة، مصممة.. لطالما تمثل شغفي بأن يكون لدي أحلامًا كبيرة، ثم أحلم بشكل أكبر! تحلي بالثقة بنفسك أولاً، وسيتبعك الآخرون".