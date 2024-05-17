السحر والإغراء..أجمل الأزياء في مهرجان كان السينمائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انطلقت رسميًا، النسخة الـ76 من مهرجان كان السينمائي الأكثر أناقة. ويشارك في هذا الحدث عدد كبير من المخرجين، والممثلين، والكتّاب، الذين سيعبرون ممشى "بروميناد دو لا كروازيت" الشهير.

أنيا تايلور-جوي ترتدي ثوباً من قطعتين من التويد، 16 مايو/ أيار. Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images

وتضم لجنة التحكيم لهذا العام، مخرجة فيلم "Barbie" غريتا غيرويغ، ونجمة فيلم "Killers of the Flower Moon" ليلي غلادستون، وممثلة جيمس بوند إيفا غرين، والمخرج الإسباني خوان أنطونيون بايون، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، وكاتب السيناريو التركي إبرو سيلان، والمخرج هيروكازو كوريدا، والممثل الفرنسي عمر سي، والممثل الإيطالي بيرفرانشيسكو فافيانو .

تألقت غريتا غيرويغ بفستان أحمر من أرماني بريفيه، 15 مايو/ أيار. Credit: Gisela Schober/German Select/Getty Images

ومن المقرّر أن يُعرض لأول مرة على الشاشة الفضية، فيلم فرانسيس فورد كوبولا العاطفي "Megalopolis"، الذي بلغت كلفته 120 مليون دولار، من بطولة آدم درايفر وأوبري بلازا، إلى جانب فيلمي "Furiosa: A Mad Max Saga"، مع أنيا تايلور جوي؛ وفيلم بعنوان "Kind of Kindness" وهو تعاون آخر بين يورغوس لانثيموس وإيما ستون، ويضم هانتر شيفر، وجو ألوين، ومارغريت كواللي، وكيكي بالمر.

أنيا تايلور-جوي ترتدي فستاناً من ديور، 15 مايو/ أيار. Credit: Gisela Schober/German Select/Getty Images

نعومي كامبل ترتدي فستاناً عريقًا من شانيل، في 15 مايو / أيار. Credit: Gisela Schober/German Select/Getty Images

يتمتع المهرجان بتاريخ موثق جيدًا من اللحظات البارزة في عالم الأزياء، ومن الواضح أن هذا العام لن يكون استثناءً.