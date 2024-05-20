أغنى امرأة في أستراليا تطالب بإزالة لوحة من معرض فني.. ما السبب؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد تذوّق الفن أمرا نسبيا، وبينما يتوق العديد من الفنانين إلى مشاركة أعمالهم مع العالم، ليس هناك ما يضمن أن الجمهور سيفهمها، أو حتى يُعجب بها.

ويبدو أن هذا هو الحال مع لوحة للفنان من سكان أستراليا الأصليين فنسنت ناماتجيرا، التي تتضمن صورة لسيدة الأعمال جينا رينهارت، وهي الأكثر ثراء في أستراليا.

وبحسب ما ورد، دعت رينهارت، وهي قطب في صناعة التعدين المتحف الوطني الأسترالي إلى إزالة صورتها، وهي واحدة من 21 عملاً فرديًا تشكل قطعة فنية بمعرض ناماتجيرا بعنوان "أستراليا بالألوان".

ويُقام المعرض في صالة عرض المتحف بالعاصمة الأسترالية كانبيرا منذ شهر مارس/ آذار الماضي.

وتشمل الشخصيات الأخرى في العمل الفني كل من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والموسيقي الأمريكي جيمي هندريكس، والناشط الأسترالي في مجال حقوق السكان الأصليين فنسنت لينجياري، ورئيس وزراء أستراليا السابق سكوت موريسون.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن رينهارت تواصلت مع مدير المتحف لطلب إزالة اللوحة من المعرض.

لوحة رينهارت هي جزء من 21 لوحة مجمّعة للفنان فنسنت ناماتجيرا التي تظهر في معرضه بعنوان "أستراليا بالألوان". Credit: Vincent Namatjira

وجاء في بيان المتحف لـ CNN يوم الخميس أنه "يرحّب بالجمهور الذي يجري حوارًا حول مجموعتنا وعروضنا".

وتابع البيان: "منذ عام 1973، عندما اقتنى المعرض الوطني لوحة Blue Poles للرسام الأمريكي جاكسون بولوكس، كان هناك نقاش ديناميكي حول المزايا الفنية للأعمال الموجودة في المجموعة الوطنية و/أو المعروضة في المعرض".

وأضاف: "نحن نقدم الأعمال الفنية للجمهور الأسترالي لإلهام الناس لاستكشاف الفن وتجربته والتعرف إليه".

من جانبه، قال ناماتجيرا في بيان إنه يرسم أشخاصًا أثرياء أو من ذوي النفوذ أو الأهمية، مضيفًا: "أشخاص كان لهم تأثير على هذه البلاد، وعليّ شخصيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بطريقة إيجابية أو سلبية".

وتابع: "أنا أرسم العالم كما أراه"، مشيرا إلى أنه ليس مهتما بالضرورة بأن يعجب الناس بلوحاته، لكنه يأمل أن يأخذ هؤلاء الوقت الكافي للنظر والتفكير في سبب قيام رجل من السكان الأصليين برسم هؤلاء الأشخاص الأقوياء وما يحاول أن يعبّر عنه.

وأوضح ناماتجيرا: "البعض قد لا يعجب باللوحة، وقد يجدها آخرون مثيرة للضحك، لكني آمل أن ينظر الناس أعمق من ذلك، ويرون الجانب الجاد أيضًا".

ورينهارت هي الرئيسة التنفيذية لشركة هانكوك للتنقيب، وهي شركة تعدين مملوكة للقطاع الخاص أسسها والدها لانج هانكوك.

وتواصلت CNN مع شركة هانكوك للتنقيب للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا.

ويقدّر صافي ثروة رينهارت بـ 30.2 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمجلة "فوربس" التي ذكرت في فبراير/ شباط الماضي أنها "ظلت راسخة" على رأس قائمة فوربس لأغنى 50 شخصًا في أستراليا لعام 2024.

وتحدثت الرابطة الوطنية الأسترالية للفنون البصرية بهدف دعم ناماتجيرا، حسبما أفادت قناة 9News المتعاونة مع شبكة CNN.

وقالت بينيلوب بينتون، المديرة التنفيذية للرابطة الوطنية الأسترالية للفنون البصرية، وفقًا لـ 9News: "في حين أن لرينهارت الحق في التعبير عن آرائها حول العمل، إلا أنها لا تملك السلطة للضغط على المعرض لسحب اللوحة لمجرد أنها لم تنل إعجابها".

وقدّمت الرابطة الوطنية الأسترالية للفنون البصرية "دعمها الثابت" للمعرض الوطني الأسترالي، حسبما ذكرته قناة 9News، معربة عن قلقها إزاء طلب راينهارت بإزالة الصورة، وهو أمر يشكل "سابقة خطيرة للرقابة وخنقا للتعبير الإبداعي" بحسب ما ذكرته الرابطة.