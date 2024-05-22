بالأبيض والأسود..مصورة تكشف عن الجمال الخفي لتراث الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُضفي التصوير بالأبيض والأسود طابعًا خاصا على الصور.

ومن خلال الاستعانة بهذا النهج، توجّه مصورة إماراتية عدستها نحو الماضي، لتجسيد تراث الأجيال السابقة وإبراز ثقافة بلادها.

Credit: Fatma Almosa

وتوضح المصورة الإماراتية الحائزة على جائزة الشخصية الفوتوغرافية الواعدة، فاطمة موسى لموقع CNN بالعربية أن السلسلة التي تحمل عنوان "العالم بالأبيض والأسود" تهدف إلى نقل ثقافة بلادها إلى العالم الخارجي عبر الصورة الفوتوغرافية.

وتبرز أعمال موسى من خلال منهجية بصرية متنوعة تعتمد على الأبيض والأسود، لتسليط الضوء على استحضار الماضي، وتخليد التاريخ، وتجسيد تراث الأجيال السابقة، وثقافتها، وأسلوب حياتها.

Credit: Fatma Almosa

وتشرح موسى أن هذه الأعمال الفنية التُقطت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال توثيقها عددا من الفعاليات في مناطق مثل الوثبة والظفرة، وتسلط الضوء على جمال الخيول العربية وعلاقتها بالبدو الممتدة على مرّ العصور.

كما تسلّط الصور الضوء أيضَا على ممارسة الصيد بالصقور في مدينة العين الإماراتية، والعجائب الطبيعية في كثبان الوثبة الأحفورية التي يقدّر علماء الجيولوجيا عمر التكوينات الأحفورية فيها بأكثر من أربعة ملايين سنة.

Credit: Fatma Almosa

وقالت موسى: "منذ انطلاقتي في عام 2015، أسعى إلى إبراز الأعمال التراثية مع توفير العنصر البشري في خلق قصص تحاكي زمن الأجيال السابقة، أي زمن الآباء والأجداد".

وأشارت إلى أن "التصوير بالأبيض والأسود، غالبًا ما يعكس جمالية فنية خاصة ومعنى تعبيري عميق. ويعكس الواقع بشكل أقرب إلى الحقيقة من خلال التركيز على الضوء والظلال، ما يضفي طابعًا دراماتيكيًا وعمقًا".

Credit: Fatma Almosa

ورأت موسى أن التصوير بالأبيض والأسود يساعد كذلك في التركيز على التفاصيل والعواطف بشكل أفضل بعيدا عن تشتيت الألوان، ما يجعلها أحيانًا أكثر تأثيرًا في التعبير عن المشاعر والمواضيع المعقّدة.

Credit: Fatma Almosa

ووصفت موسى هذه الصور بأنها من عالم مختلف، يُجبرك للتركيز على قصة الصورة من دون تشتيت الانتباه بالألوان.