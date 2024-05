دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد أهرامات الجيزة في مصر بمثابة شاهد على عظمة الحضارة المصرية القديمة التي لا تزال تُبهر العالم، وتثير حيرته إلى يومنا هذا.

وفي سلسلة فنية أنشأها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يتخيّل المهندس والفنان الرقمي حسن رجب، كيف ستبدو المباني السكنية في مصر اذا اتخذت شكل الأهرامات، واتبعت نهج العمارة المصرية القديمة.

Credit: Hassan Ragab

ويزخر حساب رجب على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" بصور الأماكن والمباني ذات الأشكال الهندسية الخيالية التي نفذها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ قال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إن هذه السلسلة التي تحمل عنوان "We are All Kings" تُعد بمثابة رصد شخصي للعاصمة القاهرة، أو تعبير عن حالة رومانسية بين الماضي والحاضر.

Credit: Hassan Ragab

ورأى المهندس والفنان الرقمي المصري أن هذ التصور الذي توصل إليه مستعينًا بالذكاء الاصطناعي يُعد مجازيًا إلى أبعد الحدود، وذلك فيما يتعلق بإمكانية تحوّل هذا المفهوم للمباني السكنية إلى واقع، رغم أن البعض وجد أن المباني هرمية الشكل يمكن أن تعبر عن مستقبل العمارة في مصر.

Credit: Hassan Ragab

اعتبر رجب أن الشكل الهرمي يُعد مميزا من الناحية الهندسية، لافتًا إلى أن أهرامات الجيزة ربما تكون سببًا في ذلك، وموضحًا أن رمزية الهرم تتعدى الشكل فقط، حيث يُعتبر بمثابة رمز لمصر,

Credit: Hassan Ragab

وأشار المهندس والفنان الرقمي المصري إلى أن السلسلة التي شاركها على "إنستغرام" نالت الإشادة والإعجاب من قبل متابعيه.

وأكدّ رجب: "دائمًا ما يكون التفاعل على مواقع التواصل مثيرًا للاهتمام. ويُدرك الكثيرون أن المشروع مجرد عمل فني سريالي، بينما يعتقد البعض أنه حل تصميمي، ويرى آخرون أن هذا سيكون مستقبل العمارة في مصر".