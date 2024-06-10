نسخة من بورتريه ونستون تشرشل تحقق أكثر من 800 ألف دولار في مزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه ليست لوحة، إنها إذلال!" ونستون تشرشل (الذي يلعب دوره جون ليثجو) يحكي بغضب للرسام الشهير غراهام ساذرلاند في الموسم الأول من مسلسل "The Crown"، وهو مسلسل درامي أنتجته منصة "نتفليكس" عن العائلة الملكية البريطانية.

ويتحدث تشرشل عن صورته الشخصية التي كُلف بها ساذرلاند للاحتفال بعيد ميلاد تشرشل الثمانين، حيث كشف النقاب عنها بقاعة وستمنستر بلندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1954.

ويصف تشرشل ظهوره في اللوحة بأنه عبارة عن "مخلوق مكسور ومترهّل ومثير للشفقة"، قائلًا إن العمل برمّته يُعتبر "خيانة للصداقة، واعتداء غير وطني، وغادر، وجبان، من قبل اليسار الفردي".

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع رسم تخطيطي للوحة تشرشل التي رسمها ساذرلاند، بالمزاد العلني. Credit: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby's

تنتهي الحلقة بمشاهدة كليمنتين، زوجة تشرشل، للوحة وهي تحترق وسط النار خارج منزلهما.

رغم أن مسلسل "The Crown" ليس عملا وثائقيا، إلا أن اللوحة التي رُسمت بمناسبة عيد ميلاد تشرشل الثمانين، التي وصفها بأنها "قذرة وخبيثة" في رسالة إلى طبيبه الشخصي، قد أُحرقت.

من جانبه، أوضح أندريه زلاتنجر، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة في المملكة المتحدة ورئيس قسم الفن البريطاني والأيرلندي الحديث لدى دار "سوثبي"، خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه (تشرشل) كان مغرورًا جدًا بشأن صورته".

وأضاف: "لقد أصيب بجلطة دماغية في عام 1953، لذلك (كيف كان يُنظر إليه) كان مهمًا بالنسبة له في ذلك الوقت. وقد فاز بانتخابات عام 1951 بفارق ضئيل، وكان هناك الكثير من الجدل حول قيادته".

الرسام غراهام ساذرلاند، مع لوحته غير المكتملة لتشرشل التي تعرضت في النهاية إلى انتقادات كبيرة. Credit: Baron/Hulton Archive/Getty Images

وبينما تم إتلاف اللوحة ذاتها، كان هناك رسم تخطيطي لتشرشل، رسمه ساذرلاند استعدادًا للوحة عيد ميلاد تشرشل سيئة السمعة، معروض في قصر بلاينهايم في المملكة المتحدة، بالغرفة التي ولد فيها تشرشل قبل 150 عامًا.

وأعطى ساذرلاند الرسم لصديقه ألفريد هيشت، الذي احتفظ به لبقية حياته قبل إهدائه للمالك الحالي.

وبعد فترة وجوده في القصر، نُقل الرسم التخطيطي إلى دار "سوثبي" للمزادات في نيويورك ولندن قبل أول مزاد له على الإطلاق في 6 يونيو/ حزيران، حيث بيع بمبلغ 660 ألف جنيه إسترليني (842،490 دولارًا أمريكيًا)، أي أقل من السعر المتوقع البالغ قدره 800 ألف جنيه إسترليني (1،024،000 دولار).

وقال زلاتنجر عن الرسم، وهو عبارة عن لوحة قماشية صغيرة مرسومة بالزيت: "لقد التقطه (ساذرلاند) بطريقة أكثر استرخاءً وحميمية. إنه تصوير مختلف تمامًا عن اللوحة (اللاحقة) التي من الواضح أن تشرشل لم يعجب بها ودمّرها لاحقًا".

السيطرة على السرد

عُرض البورتريه في قصر بلاينهايم، مسقط رأس تشرشل قبل أن ينتقل إلى نيويورك ولندن قبل بيعه في مزاد Credit: Courtesy Sotheby's

ومع ذلك، لم يكن تشرشل الزعيم الوحيد الذي أدار صورته بشكل دقيق، إذ كان الحكّام يتحكمون في صورهم ويزيفونها لعدة قرون.

وعلى سبيل المثال، صممت تماثيل الفراعنة المصريين القدماء بطريقة تظهر قوتهم.

وانحرفت الفرعونة حتشبسوت من الأسرة الثامنة عشرة عن الواقع تمامًا من خلال تصوير نفسها بهيئة ذكورية.

وفي المملكة المتحدة، ربما تكون الملكة إليزابيث الأولى المثال الأكثر وضوحًا على حاكم يشوه صورته.

وأوضح روبرت بليث، وهو كبير أمناء التاريخ العالمي والبحري في متاحف غرينتش الملكية، لـ CNN، أن إليزابيث بعد الأربعينيات من عمرها "لم تعد تتقدم في العمر ببساطة". وفي لوحة Rainbow Portrait، إحدى لوحاتها الأكثر شهرة، تم تلطيف أي تجاعيد قد تكون لدى امرأة في الستينيات من عمرها بعناية.

وأشار بليث إلى أنه، مثل تشرشل، كانت "لمسة من الغرور" هي التي تقود صورة الملوك الخاضعة لرقابة مشددة؛ وقال مازحا: "من يرغب في أن تُرسم صورته ويبدو كما هو بالضبط"؟

تغيير المفاهيم العامة

واجه تشرشل نفسه هشاشة سياسية، وأدت مسيرته المهنية المضطربة بالفعل إلى وصوله إلى شارع "داوننغ ستريت" خلال الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك تم التصويت ضده بمجرد انتهاء الحرب.

وقد أصبح رئيسًا للوزراء للمرة الثانية في عام 1951، ولكن حزبه المحافظ لم يحصل إلا على أغلبية 17 مقعدًا، وفي أبريل/ نيسان عام 1955، بعد 6 أشهر من كارثة لوحة عيد الميلاد، استقال تشرشل بسبب اعتلال صحته.

وقال زلاتنجر: "كانت هناك أزمة قناة السويس، وتوفي ستالين في عام 1953، لذلك كان هناك الكثير من الأمور التي تحدث".

ولفت برين سايلز، وهو رئيس قسم المبيعات للفن البريطاني الحديث وما بعد الحرب لدى "سوثبي"، لـ CNN: "لقد ساهم وضعه الصحي والسياسي في ذلك الوقت بكونه متحكمًا بشكل خاص في كيفية إنشاء ذلك البورتريه وتصوّره".

وتابع: "حتى في التكليفات السابقة، كان تشرشل مشهورًا بأنه شخص صعب للغاية، وأراد أن يتم تصويره بطريقة معينة".

وأضاف: "على سبيل المثال، (تشرشل) جعل النحات جاكوب إبستاين يزيل قطعة من الدهون من أسفل ذقنه (في أحد الأعمال)، لذا منذ البداية، أدرك تشرشل أهمية صورته كسياسي، وكان واضحًا جدًا بشأن شعوره بضرورة تقديم هذه الصورة للجمهور".

بينما أن تشرشل لم يكن بالتأكيد ليقدّر الاهتمام الجديد بلوحته المكروهة، فإن شهية المشترين للرسم التخطيطي تثبت أن إرث أحد أشهر قادة المملكة المتحدة لم ينته بعد.