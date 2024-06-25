الكشف عن الزي الأولمبي الجديد لفريق الولايات المتحدة الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ عام 2008، ولتسع دورات أولمبية وبارالمبية متتالية، قام رالف لورين بتصميم زيّ فريق الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تشذ دورة 2024 عن هذا المسار، حيث يطل الرياضيون بالزي الرسمي الموقّع باسم المصمّم العالمي المشهور في حفلي الافتتاح والختام، بالإضافة إلى خزانة ملابس أوسع لاستخدامها أثناء الألعاب وبعدها.

وجاء في بيان العلامة التجارية أنه بالنسبة لدورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف، تجلب العلامة التجارية أسلوبها المثالي الأمريكي والإطلالة الرياضية الترفيهية إلى باريس، عاصمة الموضة في العالم. وتستمد المجموعة الجديدة "الإلهام من المدينة المضيفة النابضة بالحياة.. وتحتضن الروح الوطنية التي تنعكس في لوحة مميزة من ألوان الأحمر، والأبيض، والأزرق".

يكشف فريق الولايات المتحدة الأمريكية عن الزي الأولمبي الجديد الذي صمّمه رالف لورين.

وقال ديفيد لورين، كبير مسؤولي العلامات التجارية والابتكار لدى رالف لورين لـCNN: "نحن فخورون جدًا بتصميم ملابس فريق الولايات المتحدة الأمريكية. لقد عملنا بشكل وثيق مع الرياضيين، واللجنة الأولمبية، لإنشاء (مجموعة) نعتقد أنها تروي قصة عن أمريكا".

وتابع: "نريد أن يخرج الرياضيون إلى المسرح العالمي، وهم يشعرون أنهم سفراء للثقافة الأمريكية، والقيادة الأمريكية، والروح الرياضية الأمريكية".

وتابع لورين: "أعتقد أن رالف لورين قادر على فهم هذه الروح وإعادتها إلى الحياة".

وخلص إلى أنّ "هذا هو الحلم، هذا هو الحلم الأمريكي بالنسبة لنا في رالف لورين، ولكل من يشاهدنا".

فليُرفع العلم للزي الأمريكي

في حفل الافتتاح، الذي سيعبر خلاله الرياضيون الأولمبيون نهر السين على متن قوارب باتجاه ساحة تروكاديرو الشهيرة في باريس، سيرتدي رياضيو فريق الولايات المتحدة الأمريكية سترة رالف لورين البحرية الكلاسيكية مع تفاصيل باللونين الأحمر والأبيض، مقترنة بقميص أكسفورد مخطط، وربطة عنق متماسكة باللون الأزرق الداكن. وجينز فاتح اللون.

التصاميم الجديدة للعلامة التجارية رالف لورين الخاصة بحفل افتتاح الأولمبياد بـ26 يوليو، ستقدم "الزي الرسمي لفريق الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحتفي بالأساليب الكلاسيكية التي تم تصميمها لتكون محبوبة وتدوم لأجيال"، بحسب بيان المؤسسة. Credit: Richard Phibbs/Courtesy Ralph Lauren

هذا ما ستكون عليه طلّة السبّاحة كاتي ليديكي في حفل الافتتاح. وهي لاعبة أولمبية لأربع مرات (فائزة بـ10 ميداليات، سبع ذهبيات وثلاث فضيات، عبر ألعابها السابقة). Credit: Steven Pan/Courtesy Ralph Lauren

وقال كامرين لارسن، راكب الدراجة الهوائية المحترف والفائز ببطولة بي إم إكس، لـCNN، إن الزي الرسمي "يعد تغييرًا طفيفًا" عن ملابسه المعتادة، ومعدات السباق، ولكنه "يشعرني بأناقة فائقة". Credit: Richard Phibbs/Courtesy Ralph Lauren

يُعد الدنيم (الجينز) أيضًا سمة بارزة في مجموعات الحفل الختامي. لهذه المناسبة، صمّم رالف لورين سترة على طراز سيارات السباق مع إضافة تفاصيل تشير إلى أمريكا، وقميص بولو كلاسيكي مخطط، وجينز أبيض أنيق.

وقال السباح البارالمبي جمال هيل، الحائز على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب طوكيو 2020، لـCNN: "أعتقد أن هذه المجموعة بمجملها تقوم بعمل جيد حقًا في الجمع بين النمط الأمريكي الكلاسيكي والقليل من العصرنة".

طلّة لاعبة الجمباز شيليز جونز، أحد سفراء العلامة التجارية رالف لورين في ألعاب 2024، في الحفل الختامي. Credit: Richard Phibbs/Courtesy Ralph Lauren

مع تفوقه بثلاث ألعاب، قال المبارز داريل هومر لـCNN إنه لا يزال يعتز بزيّه من أول ظهور له في الألعاب الأولمبية، عام 2012. Credit: Richard Phibbs/Courtesy Ralph Lauren

سيحصل الرياضيون المكرمون كحاملي علم فريق الولايات المتحدة الأمريكية في حفلي الافتتاح والختام على نسخ من هذه الأزياء بألوان مختلفة لمساعدتهم على البروز بين الحشود. إلى ذلك، سيحصل الرياضيون أيضًا على قطع من مجموعة "Villagewear" التذكارية الخاصة. تم تسمية خط الملابس (الذي سيكون متاحًا للشراء) في إشارة إلى قرية الرياضيين، وسيحتوي على نسخة من قطع رالف لورين الكلاسيكية، والسترات الصوفية، وقمصان الرغبي، والملابس المحبوكة، والقمصان ذات الألوان المتباينة وسواها الكثير. ولأول مرة بالنسبة للعلامة التجارية، يوجد هذا العام أيضًا قميص بولو "مُعاد تدويره بنسبة 100%".

وأفادت سارة هيرشلاند، الرئيسة التنفيذية للجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية، في بيان: "لقد ابتكر رالف لورين مرة أخرى تصاميم لا تجسد جوهر الأسلوب الأمريكي فحسب، بل تجسد أيضًا روح وفخر فريق الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الملابس المميزة تُعد بمثابة رمز للوحدة والإلهام لكل من فريقنا والملايين من المشجعين".