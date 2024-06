حذاء إلفيس بريسلي من جلد الغزال الأزرق يُعرض للبيع في مزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما أثار ألبوم إلفيس بريسلي الأول عاصفة بتصدّره كل القوائم في عام 1956، كانت "Blue Suede Shoes"، أغنيـه الافتتاحية.

حاليًا، يتمتع المعجبون بفرصة لانتعال حذاء "ملك الروك اند رول" الأزرق المصنوع من الجلد السويدي، وذلك عبر مشاركتهم في المزاد الذي تنظّمه دار المزادات البريطانية "Henry Aldridge and Son"، التي تتوقّع أن يحقّق بين 100 ألف و120 ألف جنيه إسترليني (بين 126.000 و152.000 دولار).

انتعل بريسلي الحذاء أثناء أدائه أغنية "I Want You، I Need You، I Love You" ببرنامج "The Steve Allen Show" في يوليو/ تموز 1956. Credit: NBCU Photo Bank/Getty Images

وكان بريسلي ينتعل الحذاء الذي خُتم بعلامة "نان-بوش" (Nann-Bush) التجارية، داخل وخارج المسرح خلال خمسينيات القرن الماضي، وفقًا للوصف الموجود على موقع المزاد.

وانتعل بريسلي الحذاء أثناء غنائه "I Want You, I Need You, I Love You" و"Hound Dog" ببرنامج "The Steve Allen Show" في عام 1956، بحسب ما ذكرته دار المزادات، وأهداه لصديقه آلان فورتاس في عام 1958. بالليلة التي سبقت مغادرته للجيش الأمريكي.

وقد تحقق جيمي فيلفيت، صديق مقرّب لبريسلي، ومؤسّس متحف إلفيس بريسلي، من أصالة الحذاء.

ويترافق زوج الحذاء مع شهادة أصالة موقّعة يدويًا من فيلفيت، بالإضافة إلى رسالة من فورتاس، يصف فيها أحداث الأمسية التي قدم له بريسلي فيها الحذاء.

ووفق ما نُشر على موقع دار المزادات، جاء في الرسالة ما يلي: "في الليلة التي سبقت تجنيد إلفيس للجيش هنا في ممفيس، أقام إلفيس حفلة طوال الليل في غريسلاند".

وورد أيضًا بالرسالة: "بعد ذلك ذهبنا إلى حلبة التزلج Rainbow. عندما عدنا جميعًا إلى المنزل، دعا إلفيس عددًا من أصدقائه إلى الطبقة العلوية ووزّع علينا بعضًا من ملابسه، التي لم يعتقد أنه سيرتديها أو يريدها عندما يعود من الجيش. في تلك الليلة، أعطاني إلفيس هذا الحذاء الأزرق من جلد الغزال. لقد حافظت عليه طوال هذه السنوات".

أعطى إلفيس بريسلي الحذاء إلى صديقه آلان فورتاس في الليلة التي سبقت مغادرة المغني للجيش. Credit: Henry Aldridge and Son Ltd

سينطلق المزاد الجمعة. وتبدأ المزايدة على الحذاء، الذي وُصف أنه بمثابة "زوج مميز من التذكارات التجارية التي تتجاوز ببساطة الثقافة الشعبية في القرن العشرين"، بمبلغ 55 ألف جنيه إسترليني (حوالي 69600 دولار).