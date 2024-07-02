"فاتنة رأس البر"..لوحات تتخيل فتيات ممتلئات يستمتعن على شاطئ البحر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منا لم يسمع عبارات الغزل الشهيرة بالأفلام المصرية القديمة. ومن ينسى فيلم "إشاعة حب" في عام 1960، عندما كان الممثل المصري يوسف وهبي، يلعب دور عبد القادر النشاشجي، ويحاول تعليم حسين ابن أخيه، الذي قام بدوره الممثل المصري عمر الرشيف، "تكتيكات" جذب انتباه الممثلة المصرية سعاد حسني، التي لعبت دور سميحة ابنة النشاشجي، وكانت إحدى عبارات الغزل الشهيرة بالفيلم: "أنا شوفت حضرتك أظن لما خدتي جايزة الجمال .. في مسابقة رأس البر".

في هذه اللوحات النابضة بالحياة، تبرز رسومات لفتيات بحجم ممتلئ يغمرهن المرح بملابس البحر ذات الأنماط المخططة والألوان الزاهية.

وتحكي صاحبة اللوحات، الفنانة المصرية إسراء زيدان أنه في صباح يوم 9 أغسطس/ آب من عام 1962، تجمعت الفتيات تحت أشعة الشمس الذهبية بالقرب من شاطئ البحر بمدينة رأس البر الساحرة للتقدم بصورهن لمسابقة ملكة جمال الشاطئ، واختارت كل منهن أجمل صورها طمعاً في الحصول على لقب فاتنة رأس البر.

Credit: Esraa Zidan

ورأت زيدان أن الصيف يُعد فصلا منعشا، لكنه يأتي مع ضغوطات، إذ يجعلنا نفكر في شكل أجسامنا، هل هي مناسبة لملابس البحر ؟ هل ننتمي للفئة التي تبدو جذابة في ملابس البحر؟

ولفتت الفنانة المصرية إلى أن هذا جعلها تفكّر فيما إذا كان هناك مسابقة لفاتنات الشواطئ كما كان يحدث في الماضي وتنضم إليها جميع الفتيات على اختلاف أجسامهن خاصة الممتلئات، حتى لا تشعر إحداهن أنها مستثنية.

Credit: Esraa Zidan

وأوضحت زيدان أن فكرة السلسلة، التي تحمل عنوان "فاتنة رأس البر" مستوحاة من صندوق الذكريات الخاص بجدتها، إذ أن ملابس البحر خلال حقبة الستينيات والسبعينيات كانت بديعة وذات نقوش جميلة.

وأضافت الفنانة المصرية: "يبدو أن الفتيات قديمًا كن يشعرن براحة أكبر في ارتداء ملابس البحر وكنّ أكثر تصالحا مع أجسادهن غير المثالية، ربما لأن ذلك كان خلال عصر ما قبل وسائل التواصل الاجتماعي".

ويصعب على زيدان تخيّل عودة مسابقة "فاتنة رأس البر" مع مشاركة شخصياتها من الفتيات الممتلئات، إذ قالت: "في الظاهر يبدو أن المجتمع اليوم قد بدأ يتصالح مع الأجسام الممتلئة أو المختلفة بشكل أكبر من السابق، لكن في الخفاء هناك دائما شعور بأنه من الأفضل أن تتبع المجتمع وتتماثل مع معايير الجمال التي فُرضت علينا لنكون في مأمن من الانتقادات".

Credit: Esraa Zidan

أكدّت زيدان أنها تحاول أن تبتكر داخل لوحاتها عالم خال من النقد والأحكام، إذ قالت: "هنا تشعر الفتيات براحة أكثر ويستمتعن بالصيف، ويرتدين ما طاب لهن من ملابس، إذ لا يحق لأحد أن يحكم عليهن بأن أجسادهن ليست مثالية للصيف".