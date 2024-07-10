بيع مسدسين للامبراطور الفرنسي نابليون مقابل 1.83 مليون دولار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم بيع مسدسين من طراز "فلينتلوك جوسارد" امتلكهما الإمبراطور الفرنسي، نابليون بونابرت، سابقًا في مزادٍ مقابل 1.83 مليون دولار.

عرضت دار "Osenat" الفرنسية للمزادات في فونتينبلو خارج العاصمة باريس السلاحين، الأحد.

في البداية، قُدِّر أن قيمتهما ستتراوح بين 1.3 و1.63 مليون دولار.

ووفقًا لمنظم المزاد، تم منح المسدسين إلى صديق نابليون ومرافقه، أرماند دي كولينكور، بعد أنّ حاول الإمبراطور الانتحار في أبريل/نيسان من عام 1814.

لا يمكن للمسدسين مغادرة فرنسا لاعتبارهما ضمن الكنوز الوطنية للبلاد. Credit: Michel Bury/Osenat

قبل ذلك، خاض نابليون سلسلة من المعارك ضد تحالف الدول الأوروبية الذي تم تشكيله استجابةً لغزوه روسيا.

ورُغم فوز نابليون في عدد من هذه المعارك، سقطت باريس بأيدي الحلفاء في 31 مارس/آذار من عام 1814.

وفي الأيام التي سبقت محاولة الانتحار، قال كولينكور إنّ "نابليون كان يتحدث عن كيفية قتل نفسه لعدة أيام"، وفقًا لدار "Osenat" للمزادات.

وكان الامبراطور "يفحص مسدساته بشكلٍ متكرر" خلال هذا الوقت، بحسب ما أفادت دار المزادات نقلاً عن كولينكور.

في النهاية، حاول نابليون قتل نفسه باستخدام السم بعد التوقيع على معاهدة "فونتينبلو" بحسب "Osenat"، ولكنه نجا، وتنازل عن العرش، ونُفي إلى جزيرة "إلبا" الواقعة قبالة الساحل الإيطالي.

وتم بيع السلاحين في صندوقٍ من خشب الجوز ببطانة مصنوعة من خشب الأبنوس.

ويتزيّن غطاء الصندوق من الداخل بالمخمل الأخضر المطرز بحرف "N"، وهو محاط بالزهور المطرزة.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، باعت دار المزادات إحدى قبعات نابليون السوداء الشهيرة بمبلغ قياسي بلغ 2.1 مليون دولار.

وأكّدت "Osenat" لـ CNN الاثنين، أنّ الحكومة الفرنسية أعلنت عن المسدسات باعتبارها كنزًا وطنيًا قبل أسبوع من بيعها، ما يعني أنّها لا تستطيع مغادرة البلاد.

وقال منظم المزاد، جان بيير أوسينات، في مقطع فيديو نشرته دار المزادات: "هذا الزوج من المسدسات يمثلان سقوط، ونهاية الامبراطور الفرنسي، وتنازله عن العرش".

وشرح أوسينات: "سقط نابليون من قمة السلطة. وفكر في الانتحار باستخدام هذا الزوج من المسدسات. وبالتالي فإنهما يمثلان النهاية".