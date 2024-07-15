كأنها عين واحدة.. مصور يجمع عيني ديك وإنسان في مشهد واحد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "هذه الصور تعكس ما أراه يعيني في الشارع الذي أُصوّره بشكل يومي"، هذا ما قاله المصور الفوتوغرافي المصري، أحمد منصور الجمال، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عن أعماله الفوتوغرافية التي تحمل وجهين للقطات الشارع.

Credit: Ahmad Mansour

ويميل الجمال إلى دمج صور عشوائية مع صور أخرى، بحيث تبدو وكأنها تُكمّل بعضها البعض.

Credit: Ahmad Mansour

على سبيل المثال، التقط المصور الفوتوغرافي المصري صورة لكلب من زاوية منخفضة، ودمجها مع صورة شخص يمشي مع قطيعه وسط أشجار النخيل. وبدت الصورة أخيرًا وكأن أقدام الكلب طويلة جدًا لأنها تتصلّ بأشجار النخيل الشاهقة.

Credit: Ahmad Mansour

وفي عمل آخر، وهو يعتبر المُفضّل لدى الجمال، قام بدمج صورة لأقدام الدجاج مع برج القاهرة.

وأوضح: "أحبّ هذه الصورة بشكل خاص لأنها ترتبط بمصر".

وتطول السلسلة الفوتوغرافية، بحيث تشمل أيضًا صورة عين ديك قام الجمال بدمجها مع عين إنسان لتبدو وكأنها عينًا واحدة.

Credit: Ahmad Mansour

وتفادى المصور الفوتوغرافي المصري عرض جميع صوره بألوانها الأصليّة، حتى لا تتشتت رؤية المشاهد، حيث أشار إلى أن اللونين الأبيض والأسود يُساعدان بشكل خاص على تجانس وإبراز المشاهد كصورة واحدة.

Credit: Ahmad Mansour

وحازت هذه الصور على تفاعل كبير، ما شجع الجمال للعمل حاليًا على سلسلة جديدة من المشاهد الفوتوغرافية.