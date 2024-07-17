مصور يسلط الضوء على "الأيدي التي تبني مصر" بالطوب الأحمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقف عمال البناء لساعات عديدة تحت أشعة الشمس الحارة، بأيديهم المتشققة وأجسادهم المتعبة، ولكن بملامح مفعمة بالعزم والإصرار، في أحد مصانع الطوب بمركز "ميت غمر" التابع لمحافظة الدقهلية في مصر،

في هذه السلسلة التي تحمل عنوان "الأيدي التي تبني مصر"، يسلط المصور المصري أحمد عماد الضوء على الأشخاص الذين يحملون الطوب الأحمر قطعة تلو الأخرى، ليقوموا برصّها فوق بعضها البعض.

Credit: Ahmed Emad

وتحكي الصور عن التفاني، والإصرار، والأمل لعمال البناء في مصر رغم التحديات التي يواجهونها يوميًا.

وقد قضى عماد يوما كاملا مع العمال، يتحدث إليهم، ويستمع إلى قصصهم، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية، حيث يعمل هؤلاء في ظل ظروف صعبة للغاية، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، وانخفاض الأجور، وانعدام الأمن الوظيفي، والتعرض للمخاطر الصحية.

Credit: Ahmed Emad

وقال عماد إن أبرز السمات التي يتمتع بها عمال البناء في مصر، تتمثل بتميّزهم بالرضا، والصبر، وروح العمل الجماعي.

ويسعى المصور المصري من خلال توجيه عدسته نحو عمال البناء المصريين إلى نشر الوعي حول ظروف عملهم الصعبة أملاً في تحسينها من قبل الجهات المعنية.

وأشار عماد كذلك إلى أن هذه السلسلة تُعد بمثابة رسالة تقدير للجهود التي يبذلها هؤلاء العمال البسطاء.

Credit: Ahmed Emad

وخلال فترة التوثيق، حاول المصور المصري إبراز "مدى صعوبة ومشقة تلك المهنة، حيث يعمل هؤلاء تحت أشعة الشمس الحارة".

وأوضح عماد: "تخيل أنك تعمل بدرجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، حيث لا يوجد مكيف هواء"،، لافتًا إلى أن "ظروف العمل بتلك المصانع يجب أن تتحسن بشكل ما".

ويُذكر أن السلسلة التي شاركها المصور المصري عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تلقت العديد من ردود الفعل الإيجابية من قبل المتابعين.