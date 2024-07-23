دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتمتع السفر بالعديد من الفوائد، من أبرزها إثراء الثقافة، واكتشاف أماكن جديدة، وحكايات ربما لم نسمع عنها من قبل.

في هذه الصور، يسلّط المصور المصري ياسر علاء مبارك الضوء على مجموعة من الرهبان الهندوس خلال مهرجان هندوسي سنوي يحمل أهمية روحية عميقة.

ويجوب مبارك مدن العالم، باحثًا عن فرص لإبراز حكايتها وثقافات شعوبها.

Credit: Yasser Alaa Mobarak

وقال المصور المصري لموقع CNN بالعربية: "بصفتي مصور سفر، أسعى دائما لتوثيق مواضيع لم يسبقني أحد في توثيقها".

وعندما سمع بمهرجان "مها شيفاراترى"، الذي يستقطب الرهبان الهندوس،"السادهو"، للحج في معبد باشوباتيناث بالعاصمة النيبالية كاتماندو، أدرك أن هذه هي الفرصة المناسبة لمشروع بورتريه يوثق فيه عددا من الحجاج.

وقال مبارك إن "السادهو" هو شخص زاهد أو مقدس في المعتقد الهندوسي، تخلى عن الحياة الدنيوية.

وعندما قرّر مبارك زيارة نيبال في مارس/ آذار الماضي، والتوجه إلى معبد باشوباتيناث، لم يكن يدرك أهمية مهرجان "مها شيفاراترى" .

Credit: Yasser Alaa Mobarak

ويُعتبر "مها شيفاراتري" بمثابة مهرجان هندوسي مقدس يحمل أهمية روحية عميقة، ما يدل على الانتصار على الظلام وعقبات الحياة من خلال الصيام والتأمل.

ويتذكر مبارك أنه التقى بعدد من "السادهو"، وسرعان ما وجد في ملامحهم موضوعا مثيرا للاهتمام، إذ أن غالبيتهم يضعون نوعا من المساحيق على وجوههم، لافتًا إلى أنه عادة ما يقوم المصورون بتوثيق الحج إلى معبد باشوباتيناث بشكل عام، ولم يركّز أحد من قبل على وجوه الحجاج المميزة في الشكل بلقطات تبرز أعينهم، وبالتالي روحهم، على حد وصفه.

Credit: Yasser Alaa Mobarak

وبالنسبة إلى المصور المصري، فإن الأصالة التي تبرز في ملامحهم تحت المساحيق الملونة هي أكثر ما يميّز وجوه حجاج "مها شيفاراتري".

ويعتقد البعض أن "السادهو" يضعون هذه المساحيق الملونة بعد خلطها برماد الموتى التي يتم حرقها في المعبد.

ويقوم أتباع المعتقد الهندوسي بحرق موتاهم داخل المعبد، ومن ثم نثر الرماد في مياه نهر باغماتي المقدس.

وكان يرافق مبارك صديقًا له يتحدث اللغة المحلية، ما ساعده على التواصل مع الحجاح من أجل طلب التقاط صور لهم.

Credit: Yasser Alaa Mobarak

ووجد المصور الفوتوغرافي المصري أن أكبر تحد واجهه يتمثل بصعوبة انتقاء الشخصيات وسط عديد كبير من الحجاج، آملًا بأن يتمكن من خلال مشروعه ينشر جمال التنوع، واختلاف الثقافات، والعادات، والتقاليد.