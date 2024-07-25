لاعب كمال أجسام متعرّق يثير الحيرة في باريس.. ما علاقته بالأولمبياد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يثير لاعب كمال الأجسام هذا ضجة في ساحة فاندوم بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتجمع المارّة خارج صالة "Gagosian" في شارع "rue de Castiglione"، للتحديق به من خلال النافذة، بينما هم في حيرة من وجود رجل مفتول العضلات يلتقط أنفاسه على مقعد، وبحوزته منشفة مبللة تتدلى من حجره.

ويبدو الرجل كما لو أنه يفكر في أدائه الرياضي الذي أنجزه للتو. وفي الخارج، يحاول المارة معرفة ما إذا كان هذا نوع من الأداء الفني.

أثار التمثال البرونزي متعدد الألوان الذي صممه دوان هانسون قلق المارة بواقعيته الفائقة Credit: Thomas Lannes

ولكنه في الواقع مجرد تمثال مجوّف من البرونز متعدد الألوان يصور رجلاً مفتول العضلات، ويتميز بواقعيته المذهلة.

ويُعد هذا العمل الفني، للنحات الأمريكي الراحل دوان هانسون، أبرز ما يقدمه معرض بعنوان "فن الأولمبياد" الذي تنظمه صالة "Gagosian" بالتعاون مع المتحف الأولمبي في لوزان للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية القادمة في باريس.

ويعرض المعرض 10 أعمال فنية متعلقة بالرياضة للبيع من إبداع فناني القرن العشرين مثل آندي وارهول ومان راي وشخصيات معاصرة مثل أندرياس غورسكي وتاكاشي موراكامي.

صورة ضخمة للمصور الألماني أندرياس جورسكي تظهر مباراة كرة قدم جمعت بين فرنسا وهولندا Credit: Thomas Lannes

وفي الوقت ذاته، بالصالة الواقعة بشارع "rue de Ponthieu"، تُعرض مجموعة مختارة من الملصقات من مجموعة المتحف، التي خُصصت للألعاب الصيفية والشتوية على مدار نصف القرن الماضي، وتظهر كيف روّج الفن للتميّز الرياضي.

وبالنسبة لصالة "Gagosian"، يُعد المعرض تجاريا، إذ تتراوح أسعار القطع بين 60 ألف دولار وأكثر من مليوني دولار.

وتستكشف الأعمال الموجودة في المعرض، سواء بشكل واقعي أو مفاهيمي، الرياضات مثل ركوب الأمواج، والغولف، والرماية، والجري، وكرة القدم، والملاكمة.

وتشمل المعروضات اللوحات، والرسومات، والمنحوتات، وحتى أعمال التصوير الفوتوغرافي.

ملصق للفنانة راشيل وايتريد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن لعام 2012 Credit: International Olympic Committee

وتتراوح القطع من أعمال ضخمة مثل الصورة الكبيرة لمباراة كرة قدم بين فرنسا وهولندا، إلى أعمال عفوية، مثل لوح ركوب أمواج مصنوع من ألومنيوم من تصميم مارك نيوسون.

ورأت إلسا فافريو، وهي نائب مدير صالة "Gagosian" أن أوجه التشابه بين الفن والرياضة لا تعد ولا تحصى، إذ قالت: "هناك الكثير من المال والمنافسة. لكنني أعتقد أن هناك أيضًا الكثير من التميّز".

وبالمثل، يتشابه محبو الفن وعشاق الرياضة، إذ أن الحشود المبتهجة في مدرجات الملاعب تشبه المزايدين في صالات المزادات، بينما يقوم هواة جمع الفنون بدعم أعمال الفنانين مثل مشجعي كرة القدم الذين يعشقون اللاعبين.

ويتمثل أحد أبرز المعروضات في عمل بعنوان "الألعاب الأولمبية الشتوية" لوارهول، وهو عبارة عن رسم تخطيطي لمتزلج مؤطر في صورة فوتوغرافية سلبية، ويجسد هذا العمل جوهر الرياضة باعتبارها وسيلة ترفيه.

ويعرض المعرض المزيد من الأعمال في شارع "دي بونثيو"، حيث يمكن للزوار مشاهدة فن الملصقات لفنانين عالميين بما في ذلك ديفيد هوكني، وبابلو بيكاسو، وروي ليختنشتاين.