خادع للعين..الكشف عن تصميم ناطحة سحاب مزدوجة مستوحاة من رقصة الباليه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عاصمة ألبانيا تيرانا، حيث يتوقّع أن تغيّر سلسلة من الأبراج الجديدة أفق المدينة قريبًا، كشف المعماريون عن خطط لبناء ناطحة سحاب مزدوجة جديدة تنحني بأناقة مثل وضعية راقصة الباليه أو عاشق يميل كي يقبل معشوقته.

وهاتان إشارتان بصريتان لبرج "بوند" الذي سيكون مبنى سكنيًا وفندقًا مكوّنًا من 50 طبقة.

وصممت شركة الهندسة المعمارية البرتغالية "OODA" ناطحة السحاب هذه، التي ستتميز ببنيتين متصلتين تنفصلان قبل أن تعودا للالتحام ببعضهما.

صمم برج "بوند" من قبل شركة OODA، التي لديها ثلاثة مشاريع أخرى قيد التنفيذ في المدينة. Credit: OODA

وسيبقى السكان على جانب واحد، فيما يقيم نزلاء الفندق على الجانب الآخر، مع وجود مساحات مكتبية ومتاجر موزعة على العديد من الطبقات.

وأوضح ديوجو بريتو، الشريك في "OODA"، أن الجبال المتدحرجة المحيطة بالمدينة ستكون مرئية في المساحة السلبية بين المبنيين.

وأضاف أن صورة برج "بوند" الذي يقع على ناصية شارع رئيسي، تتغير تبعًا للاتجاه الذي يتم الاقتراب منه.

وقال بريتو في مقابلة مع CNN: "لقد توصّلنا إلى فكرة الرقص بين هذين الهيكلين.. مثل لقاء لطيف على الناصية. من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا هذا التوازن.. بين جمال الشكل والعمارة".

وقد صمّم الفريق المعماري الشكل باستخدام مراجع بصرية متعددة، ضمنًا "رشاقة" حركة راقصة الباليه واللفتة الرومانسية للوحة "القبلة" الشهيرة للرسام النمساوي غوستاف كليمت عام 1908.

لكن شركة "OODA" أرادت أيضًا دمج المناظر الطبيعية الخاصة بمدينة تيرانا في التصميم، والذي قال بريتو إنه يركّز على الاستدامة بفضل الكسوة الحجرية التي تمتص الكربون.

وأضاف: "الأمر الذي يلفت انتباهك أكثر عندما تزور تيرانا وجود تلك الجبال، وأن تكون (مرئية) من خلال تلك الفجوة كان مثيرًا للاهتمام أيضًا بالنسبة لنا أن نتخيله".

سيتم تقسيم المشروع إلى نصفين سكني وفندقي، مع مساحات مكتبية ومساحات بيع بالتجزئة مختلطة. Credit: OODA

وبصرف النظر عن جاذبيتها البصرية، فإنّ الشكل غير المعتاد يوفر أيضًا متانة هيكليّة في منطقة معرضة للزلازل، كما أوضح بريتو.

وبحسب المهندس المعماري، سيبدأ العمل في المشروع بحلول نهاية العام، ومن المقرر اكتمال البرج بحلول نهاية عام 2028. ومن المقرّر أن يكون واحدًا من العديد من المباني الجديدة التي سترفع أفق العاصمة الألبانية، وتحوّل المدينة إلى وجهة معمارية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المجلس الوطني الإقليمي في ألبانيا على برج جديد سيصبح أطول مبنى في المدينة، وفقًا لتقارير إخبارية محلية.

تظهر الرسومات كيف ستظهر مناظر الجبال المحيطة من خلال الفجوة بين البرجين Credit: OODA

وهناك العديد من المباني الشاهقة الأخرى قيد الإنشاء بالفعل في العاصمة، ضمنًا ناطحتا سحاب مكونان من 58 طبقة، وهما مبنى "Mount Tirana" من تصميم شركة "CEBRA" للهندسة المعمارية في الدنمارك، وبرج "Tirana Tour" من تصميم شركة "Bofill Arquitectura" الإسبانية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعترفت مجلة "Architectural Digest" بواحدة من أحدث جواهر المدينة، ألا وهي هرم ضخم ملون من تصميم الاستوديو الهولندي "MVRDV" الذي خضع للتجديد من متحف سابق متهالك، كأحد أفضل المشاريع المعمارية الجديدة في العالم.

وفي الشارع الذي سيرتفع فيه برج "بوند"، يتوقع بريتو أن ينضم تصميم شركة "OODA" قريباً إلى تصاميم أخرى شاهقة الارتفاع.

وأضاف بريتو: "في ألبانيا، ستشهد السنوات التالبة، دعنا نقول السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، شيئاً مميزاً حقاً".