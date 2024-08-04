ستطل حمامة عملاقة على أفق نيويورك.. ما قصتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد لا يتفق جميع سكان نيويورك على أي مخلوق حضري ليكون الرمز الأنسب لمدينتهم، سواء كان الفأر الصامد، أو الصرصور المقاوم للأسلحة النووية، أو الحمامة المقاتلة، ولكن قد تحصل الأخيرة على أسبقية قريبًا من خلال نصب تذكاري يبلغ ارتفاعه 5 أمتار قريبًا، والذي من المقرر أن يطل على حديقة"هاي لاين" المرتفعة على الجانب الغربي من المدينة الأمريكية.

العمل الفني القادم الذي سيعلو فوق شارع "Tenth Avenue" على قاعدة الحديقة البارزة سيكون تمثالاً من الألومنيوم فائق الواقعية لحمامة من تصميم إيفان أرغوت، وهو فنان مقيم في مدينة باريس الفرنسية، وسيحمل عنوان "Dinosaur (2024)"، أي "ديناصور (2024)".

وقال أرغوت في بيان: "إن اسم الديناصور يشير إلى حجم التمثال وإلى أسلاف الحمام الذين سيطروا على العالم منذ ملايين السنين، كما نفعل نحن البشر اليوم".

وأوضح أنّ الاسم يمثابة إشارة إلى انقراض الديناصورات.

وأضاف: "مثلهم (الديناصورات)، لن نكون موجودين يومًا ما، ولكن ربما سيعيش ما تبقى من البشرية، كما يفعل الحمام، في الزوايا المظلمة وفجوات العوالم المستقبلية".

وتابع:"أشعر أنّ هذا التمثال يمكن أن يولِّد شعورًا غريبًا بالجاذبية، والإغراء، والخوف بين سكان نيويورك".

ومثل العديد من سكان نيويورك، لا يُعد الحمام من الطيور الأصلية للمنطقة.

من المقرر عرض العمل الفني بعنوان "الديناصور" لمدة 18 شهرًا Credit: Courtesy the artist/The High Line

ويُعتقد أنّ الحمام أتى إلى المدينة في القرن السابع عشر عن طريق المستوطنين الأوروبيين.

كما هو الحال مع أجيال خريجي ماجستير إدارة الأعمال الذين انتقلوا إلى المدينة بحثًا عن وظائف في "وول ستريت"، تزدهر هذه الطيور في محيط المكان.

ويُقدر أن عدد الحمام في المدينة أكبر من عدد سكانها من البشر، حيث يبلغ حوالي 9 ملايين طائر مقارنة بحوالي 8 ملايين نسمة.

وقالت سيسيليا أليماني، وهي مديرة ومسؤولة المعرض الرئيسي لدى "هاي لاين آرت"، في بيان: "يتمتع إيفان بقدرة ساحرة كفنان على أخذ شيء مألوف وجعلنا نتأمل فيه من جديد بطرقٍ عميقة".

وتتكرر الانتقادات الموجهة إلى المعالم التقليدية والفن العام، والولع بالحمام، في جميع أعمال أرغوت، التي تضمنت توثيق إزالة تمثال للمسؤول الاستعماري الفرنسي، جوزيف غالياني، من ساحة عامة في باريس، إلى أوعية زارعية مصممة لتحاكي المعالم التاريخية.

ومن المقرر أن تكون الحمامة البارزة رابع عمل فني تكلفه الحديقة، بعد أعمال فنية من باميلا روزينكرانز، وسيمون لي، وسام ديورانت.

وسيبقى تمثال روزينكرانز لشجرة نيون وردية اللون، "الشجرة القديمة" (2023)، معروضًا حتى سبتمبر/ أيلول المقبل. وسيُكشف الستار عن تمثال "الديناصور" في الشهر التالي، مع عرضه لمدة 18 شهرًا.