لقطة لشبل أسد الجبال ينظر بإعجاب لأمه تثير الحيرة..ما حقيقتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر الطبيعة بالعديد من المواقف المثيرة للإعجاب بين الحيونات، لكن توثيق مثل هذه اللحظات يُعد أمرا نادرا.

وفي لقطة أثارت حيرة رواد منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، رصدت عدسة مصور لحظة استثنائية وجميلة للغاية تجمع بين أنثى أسد الجبال وشبلها، إذ ينظر الأخير لأمه نظرة "فخر وإعجاب".

وبحسب التعليقات على الصورة، فقد اعتقد بعض رواد "إنستغرام" أنها صورة أنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي، فما حقيقتها؟

وفي مقابلة مع موقع CNN، يشرح صاحب هذه الصورة، وهو المصور ومدون السفر التشيلي رودريغو زيدان، أنه التقطها منذ حوالي 3 أعوام حينما كان يخوض رحلة سفاري لمشاهدة أسود الجبال في بلده، تشيلي، وتحديدا بالقرب من منتزه "توريس دل باينه" الوطني.

ويتذكر زيدان ذلك اليوم قائلا: "وصلنا في الصباح الباكر، واقتربنا من أنثى أسد الجبال التي كانت تستريح. ومكثنا هناك، وبدأنا في التقاط بعض الصور، عندما قررت تغيير الكاميرا للحصول على منظور آخر باستخدام عدستي الأخرى".

ويتابع: "بمجرد أن استدرت لالتقاط المزيد من الصور، لمحت أنثى أسد جبل أخرى (الأم في الصورة) تمشي ببطء مع إضاءة رائعة على وجهها، وفجأة لحقها شبل صغير حتى يمشي بجانبها".

وحرص زيدان على التقاط أكبر عدد ممكن من الصور، آملًا أن يخرج بلقطة واحدة مميزة على الأقل.

وحمل المشهد العديد من التفسيرات من وجهة نظر زيدان، مشيرا إلى أنه تلقى تعليقات من أشخاص قالوا إنها نظرة تذكرهم بطريقة نظرتهم إلى أمهاتهم.

وبالنسبة له، يتعلق الأمر بالروابط العائلية بين الحيوانات.

ويوضح: "توثيق لحظات التفاعل والروابط، بمثابة عنصر أسعى إليه عند التقاط الصور، وأشعر أن هذه الصورة تبرز بشكل خاص في هذا الجانب".

أما بالنسبة إلى التعليقات التي شككت في حقيقة هذه الصورة، فيقول المصور التشيلي:"نحن نعيش اليوم في عالم أصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وانتشاره على منصات التواصل الاجتماعي أصبح بارزا بشكل ملحوظ".

وقام زيدان مؤخرا بمشاركة التسلسل الكامل للصورة عبر حسابه على "إنستغرام"، لسببين، أولاً لإظهار اللحظة الكاملة، وهي لحظة تستحق المشاركة، وثانيًا لإظهار أنها كانت لحظة حقيقية، وأنها تحدث حقًا في الطبيعة، بحسب ما ذكره.

ورغم أن الحظ كان حليفه، إلا أن المصور التشيلي يرى أنه ليس من السهل دائمًا أن يحظى المصور بفرصة مشاهدة هذه اللحظات، إذ تتطلب الكثير من الصبر.

ويؤكد بدوره على ضرورة احترام الحياة البرية ومنح الحيوانات مساحتها للتجول بحرية من دون إزعاج، حتى تتمكن من عيش لحظاتها الحميمة.