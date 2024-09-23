مصري يكشف منظورا حالما للقاهرة من "الشبابيك"..كيف تبدو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما كانت الإطلالة من "الشبابيك" (النوافذ) على المباني القديمة في العاصمة المصرية القاهرة مصدر إلهام بالنسبة للمصور المصري، كريم عمرو.

Credit: Karim Amr

وفي هذه السلسلة التي تحمل عنوان "Frames of Cairo"، يسلّط عمرو عدسته نحو التقاط جوهر القاهرة الساحر من منظور فريد، أي من خلال النوافذ.

تعرف القاهرة بلقب مدينة الألف مئذنة Credit: Karim Amr

وتتضمن السلسلة مشاهد للمآذن بارتفاعاتها المختلفة بمدينة الألف مئذنة، ومشاهد لنهر النيل، والمراكب الشراعية، والقاهرة القديمة، ومعالمها البارزة مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي،

وشرح عمرو لموقع CNN بالعربية قائلًا إنه أراد إظهار القاهرة بشكل غير مألوف.

برج القاهرة الأيقوني يبرز بإطلالة نيلية ساحرة Credit: Karim Amr

ومنذ نعومة أظافره، أشار عمرو إلى أنه لطالما كان مفتونا بالمباني في العاصمة المصرية، وكان يقضي غالبية وقته في منطقة وسط البلد، عندما بدأ رحلته في التصوير.

ويفضل المصور المصري التقاط صوره خلال وقت الغروب، إذ رأى أنه الوقت الأمثل نظرا لتدرّج ألوان أشعة الشمس من الأصفر إلى البرتقالي.

Credit: Karim Amr

ويجد عمرو في التصوير من الأماكن المرتفعة أسلوبا يضيفي سحرا على الصور خاصة من النوافذ والشرفات التي تكشف إطلالات واسعة النطاق للقاهرة.

وأوضح أنه لم يلجأ إلى نهج تصوير معين بهذه السلسلة، بل كان إحساسه بالصورة العنصر الذي يقوده.

Credit: Karim Amr

وأراد المصور أن يظهر القاهرة بثقافتها المتنوعة، قائلًا: "أرغب بإظهار مصر بطريقة مبتكرة سواء إذا كان المشاهد يعيش في مصر أو خارجها، فإنه سيراها بشكل جديد غير مألوف".

ونالت السلسلة ردود فعل واسعة النطاق، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون خارج مصر، إذ لم يسبق لهم رؤية القاهرة من هذا المنظور.