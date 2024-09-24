دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— من التجمع على الأرضية وتحضير وجبة شهية من الطعام، إلى قضاء ظهيرة هادئة واحتساء الشاي الساخن في المنزل.

يبدو هذا كيوم معتاد بالنسبة للعديد من الفتيات والنساء، ولكن البارز في هذه الأعمال الفنية الزيتية أنّها لا تُظهر الإناث وهنّ يقمن بهذه الأنشطة أو المهام، بل الذكور.

في سلسلة من اللوحات، تُعيد الفنانة المصرية، نور البسيوني، النظر في تعريف الرجولة. Credit: Nour Elbasuni/@nourelbasuni

في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت الفنانة المصرية نور البسيوني، عند الحديث عن لوحاتها الزيتية إن "سلسلة اللوحات تُعيد النظر لطريقة تصوير وتعريف الرجولة، وتركز على جوانب من الحياة العادية التي لا نراها علنًا".

لحظات عفوية

Credit: Nour Elbasuni/@nourelbasuni

ومن أعمال البسيوني، يتّضح مدى اهتمامها بالأدوار الجنسانية والرجولة.

في البداية، رغبت الفنانة المصرية، بتمثيل النساء بشكلٍ يعكس الصورة الحقيقية للمرأة، وذلك تعويضًا برأيها "عن الضرر الملحوظ الذي خلفه التصوّر الاستشراقي من ناحية الغرب لنساء المنطقة، والذي رَسَخ في ذاكرتنا الجماعية كواقع".

لوحة لمجموعة من الرجال وهم يحضرون طبقًا من الكوسا. Credit: Nour Elbasuni/@nourelbasuni

وبعد ذلك، انتقل اهتمامها لدراسة كيفية سدّ الفجوة بين الرجال والنساء، والنظر لتعريفات الرجولة.

من المشاهد المليئة بالسكينة من سلسلة الفنانة. Credit: Nour Elbasuni/@nourelbasuni

وفي لوحاتها، تتجسد لحظات عفوية وودية لرجال يقومون بأعمال اعتُبرت لدى البعض حكرًا على النساء.

ومن أعمال البسيوني، يتّضح مدى اهتمامها بموضوع الأدوار الجنسانية. Credit: Nour Elbasuni/@nourelbasuni

وتجد الفنانة المصرية أن فكرة الرجولة والمروءة أعمق بكثير من التمثيل المتداول لها، إذ تنطوي في الأصل على الكثير من الإنسانية، والتكاتف، والتأمل.

وأشارت البسيوني إلى أن ردود الفعل تختلف تجاه أعمالها، بحكم اختلاف محيط وذهنية المتلقي.

وأكّدت: "تهدف لوحاتي إلى تطبيع الإنسانية كجزء لا يتجزأ من الرجولة لأنها العامل الأساسي في مجتمع سليم من وجهة نظري".