مدرج خورفكان بالشارقة كما لم تره من قبل..كيف بدا بالذكاء الاصطناعي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقف مدرج خورفكان، كمعلم أيقوني فريد من نوعه وتحفة معمارية استثنائية في مدينة خورفكان الساحلية التي تحيط بها السلاسل الجبلية المهيبة، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

ويشتهر مدرج "خورفكان" بهندسته المعمارية التي تجمع ما بين العمارة الرومانية والحضارة الإسلامية وموقعه الاستراتيجي على سفح جبل السيدة، الذي يوفر إطلالات مذهلة على شاطئ خورفكان.

Credit: Alexandra Olszewska/ @Future Bedouin

وسعت الفنانة البولندية الأصل ألكسندرا أولسيوسكا إلى إعادة تصميمه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي في شكل يتحدى الحدود التقليدية، ويطلق العنان للخيال الجامح.

ومن خلال استلهام الطبيعة المؤقتة والخيالية للفن القابل للنفخ، شرعت أولسيوسكا في إنشاء مشروع يتخيل المدرّج وكأنه هيكل قابل للنفخ.

وتشارك أولسيوسكا، المقيمة في دبي حاليًا، أعمالها الفنية عبر المنصة الإلكترونية "Future Bedouin"، أو "بدو المستقبل".

Credit: Alexandra Olszewska/ @Future Bedouin

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت أولسيوسكا: "لقد أسرني مدرج خورفكان منذ زيارته خلال فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب. إنه أحد أجمل المعالم السياحية في دولة الإمارات، بإطلالات خلابة تمزج بين المناظر الطبيعية الجبلية والتصميم الحديث".

وقد ألهمت هذه الزيارة أولسيوسكا، فقررت أن تضفي عليه لمسة فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تجلب طاقة جديدة إلى هذا المعلم الفريد.

وتهدف أولسيوسكا من خلال هذا المشروع الفني إلى تشجيع الناس على استكشاف هذا الموقع الخلاب وتجربة جماله بشكل مباشر.

Credit: Alexandra Olszewska/ @Future Bedouin

أما عن سبب اختيارها لهيكل قابل للنفخ، فقد أشارت إلى أنه تصميم "يجلب شعورًا بالخفة والمرح، ويتناقض بشكل جميل مع العمارة الصلبة والمهيبة لمدرج خورفكان".

وقالت أولسيوسكا التي استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي لإحياء الأفكار الإبداعية بطرق جديدة: "يسلط هذا الهيكل القابل للنفخ الضوء على حجم وتصميم المدرج المثير للإعجاب من دون تغييره بشكل دائم، ما يسمح للزوار بتجربة المساحة بطريقة جديدة ومبتكرة".

Credit: Alexandra Olszewska/ @Future Bedouin

وأوضحت الفنانة البولندية الخطوات التي اتبعتها قائلة: "أولاً، قمت بإدخال أفكار وتفاصيل حول مسرح خورفكان ونوع التجربة التي أردت إنشاءها. ثم ساعد الذكاء الاصطناعي في تصوّر تصميمات ومواد وتأثيرات مختلفة لإيجاد أفضل طريقة لجعل الهيكل القابل للنفخ يبدو مرحًا ومتصلًا بالمساحة".

وفي المرحلة التالية، قضت أولسيوسكا ساعات عديدة على برنامج "الفوتوشوب"، لجعل النتائج أكثر واقعية، مشيرة إلى أن هذه العملية ساعدت في تحسين التصميم وجعله يتناسب مع الروح الفريدة لمنطقة خورفكان.

نال المشروع الإشادة والإعجاب من قبل متابعي أولسيوسكا على "إنستغرام" إذ تفاجأ الكثيرون منهم بفكرة مدرج خورفكان كهيكل قابل للنفخ، وأحبوا كيف يضيف لمسة مرحة إلى مثل هذا الصرح.

وذكر بعض المتابعين أنهم يريدون الآن زيارة المدرج لرؤيته شخصيًا، بينما أعرب آخرون عن تقديرهم لكيفية جلبه طاقة جديدة إلى المكان.

ويُعد مدرج خورفكان تحفة معمارية تجمع بين سحر الطبيعة، والتاريخ، والفن، والثقافة، وفقا للموقع الرسمي لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ويستلهم الشكل العام لتصميمه من المسرح الروماني التاريخي الشهير في روما، بينما أضيفت الكثير من الزخارف الإسلامية الأصيلة للتأكيد على الهوية التاريخية لمدينة خورفكان العريقة.

يُذكر أن مدرج خورفكان يمتد على مساحة 1،700 متر مربع، ويتسع لأكثر من 3،500 متفرج.