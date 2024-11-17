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في نيويورك.. بنتهاوس فاخر بقبة ذهبية مطروح للبيع في مزاد مقابل 25 مليون دولار

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داخل شقة البنتهاوس في 170 الجادة الخامسة، التي تتضمن صفوفًا من النوافذ السماوية وإطلالات بزاوية 360 درجة على مانهاتن من قبة متوجة بالذهب.تصوير: Eitan Gamliely/Sotheby’s International Realty

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما لاحظ زوّار مبنى فلاتيرون (Flatiron) الشهير في مدينة نيويورك، المبنى الشاهق والضيق المجاور له الأدنى شهرة، الذي كان ليكون متواضعًا لولا قبته الذهبية الباهظة.

حاليًا، يُطرح البنتهاوس، الذي تبلغ مساحته 1760 مترًا مربعًا ويشمل القبة اللامعة التي تعلو طبقتين مثمنتي الشكل، للبيع مقابل 25 مليون دولار.

بنتهاوس نيويورك
هذا المبنى أنجز قبل أربع سنوات من جاره الشهير، مبنى فلاتيرون. تصوير: Eitan Gamliely/Sotheby’s International Realty

يقع العقار المكوّن من خمس غرف نوم، وخمسة حمامات أعلى مبنى 170 Fifth Avenue، الذي بُني في عام 1898، أي أقدم من مبنى Flatiron بأربع سنوات. يُعرف أيضًا باسم مبنى Sohmer Piano، وكان في الأصل يضم شركة التصنيع التي نجحت في جلب أول بيانو صغير إلى السوق، في ثمانينيات القرن التاسع عشر.

بنتهاوس نيويورك
داخل القبة، وضعت غرفة جلوس. تصوير: Eitan Gamliely/Sotheby’s International Realty

وقال وكيل دار "سوذبي" للمزادات، لورانس تريغليا، لـCNN: "بشرائه يشتري المرء قطعة أرض نيويوركية قديمة حقيقية. القبة أيقونية. كلما رأيت مبنى فلاتيرون (في الصور)، تظهر دومًا إلى الجانب الأيمن".

وأضاف تريغليا: "لا يوجد عقار مماثل من هذا النوع ضمن هذه الفئة السعرية"، مشيرًا إلى أن البنتهاوسات المماثلة في نيويورك نجدها عادةً في مشاريع جديدة.

صمم المبنى على طراز الفنون الجميلة بواسطة روبرت ماينك، الذي كان له بصمة معمارية كبيرة في المدينة في مطلع القرن العشرين. من 41 بارك رو، الذي كان يضم في الأصل صحيفة نيويورك تايمز، إلى 200 فيفث أفينيو، وهو مركز تصنيع ألعاب سابق بساعة ممشى ذهبية مميزة تضم الآن إيتالي، ومكاتب تيفاني آند كو، وعلامات تجارية أخرى. (كان ماينيكي أيضًا مسؤولًا عن 190 Bowery، المبنى الزاوي الغامض المزين بالرسوم الغرافيكية، الذي كان في السابق استوديو لفترة طويلة للمصور جاي مايسل الذي أصبح موضوعًا للحكايات المحلية وفيلمًا وثائقيًا).

بنتهاوس نيويورك
يمكن رؤية القبة ذات المستويين على يمين Flatiron في هذه الصورة، التي تم التقاطها قبل اكتمال بناء المعلم في عام 1902.Credit: Alexander Alland, Jr. /Corbis Historical/Getty Images

بعدما كان يضم في السابق العديد من الشركات، ضمنها دار نشر، تم تحويل 170 Fifth Avenue إلى شقة سكنية في مطلع الألفية. منذ ذلك الحين، لم يكن للشقة ذات القبة، التي كانت في السابق شقة بالطابق العلوي، سوى مالك واحد: رجل الأعمال غريغوري سي كار، الذي اشتراها في عام 2001 مقابل حوالي 7.5 مليون دولار ثم قام بتجديدها، كما أطلع CNN. وأضاف كار أن عائدات البيع الحالي ستُستخدم لبناء مدارس ومدارس ما قبل المدرسة في موزمبيق.

يوفر العقار إطلالات بزاوية 360 درجة على المدينة من القبة، التي تم تصميمها في القائمة كغرفة جلوس مع عربة بار. وتشمل أبرز الميزات الأخرى مطبخًا مفتوحًا لتناول الطعام مع فتحات سقف؛ وحمامات رخامية؛ وشرفة خاصة على السطح؛ وسلالم حلزونية كبيرة من الحديد المطاوع.

بنتهاوس نيويورك
كانت الشقة مملوكة لشخص واحد فقط منذ تحويل المبنى في عام 2000.تصوير: Eitan Gamliely/Sotheby’s International Realty

"إن التواجد في تلك القبة أمر خاص"، هكذا قال تريغليا. "وعندما تتواجد في الجناح الرئيسي، تشعر وكأنك في فندق بلازا، وذلك بسبب تصميمه وموقعه".

ورغم أن المبنى رقم 170 فيفث أفينيو لا يعتبر تحفة معمارية بقدر جاره المثلث غير العادي، إلا أنه يتمتع بتصميم فريد ونحيف أيضًا. يبلغ عرض المبنى المكون من 13 طبقة 29 قدمًا فقط (ولكن طوله 120 قدمًا أي 36،576 مترًا)، وهو مصمم ليحل محل مبنى حجري بني متواضع كان قائمًا في الموقع قبله.

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