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للنساء فقط.. تجهيز فني أثار الجدل ينتصر لتجارب النساء عبر التاريخ

ستايل
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Credit: Jesse Hunniford/MONA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيعاد افتتاح معرض تجهيز فني خاص بالنساء فقط، سبق واتّهمه رجل ساخط مُنع من الدخول بأنه "تمييزي"، وذلك بعدما نجح في الدفاع عن حقه القانوني بمشاهدته.

تم إنشاء صالة السيدات داخل متحف الفن القديم والجديد (MONA) في ولاية تسمانيا بأستراليا، قبل خمس سنوات على يد الفنانة كيرشا كايتشيلي، زوجة مؤسس المتحف ومالكه ديفيد والش.

معرض فني مخصص للنساء
تحتوي صالة السيدات، المحاطة بستائر من الحرير الأخضر، على "تحف ثمينة وأعمال حداثية لا تقدر بثمن"، بينها "لوحتان توضحان عبقرية بيكاسو بشكل مذهل"، وفق كيرشا كايتشيلي.Credit: Jesse Hunniford

واستمر التجهيز الفني، وقوامه بديكور فخم، وخادم يقدّم شراب الشمبانيا، من دون انقطاع حتى زار جيسون لاو المتحف العام الماضي. وعندما مُنع من دخول صالة السيدات على أساس هويته الذكورية، قام برفع دعوى قضائية ضد متحف الفن القديم والحديث بتهمة التمييز.

وقد حكمت محكمة في مدينة هوبارت عاصمة تسمانيا في وقت لاحق، بأنّ صالة السيدات يجب أن "تتوقف عن رفض دخول الأشخاص الذين لا يحددون هويتهم كسيّدات".

لكن كايتشيلي اختارت إغلاق الصالة، عوض فتح أبوابها أمام الرجال.

مع ذلك، لم تعوّل المحكمة على قرار كايتشيلي التي سارعت إلى استئناف الحكم أمام المحكمة العليا. وحضرت كايتشيلي جلسة الاستماع برفقة مجموعة من النساء المؤيدات لها يرتدين ملابس قوية ويضعن أحمر الشفاه الأحمر الزاهي.

مجدّدًا، سيسكب شراب الشمبانيا لأي سيدة ترغب بالدخول.

حمام النساء ولوحات بيكاسو
كايتشيلي (إلى اليسار)، والوفد المرافق لها بملابس البحرية، خارج المحكمة في وقت سابق من هذا العام. Credit: Charlotte Vignau

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، ألغت المحكمة العليا حكم المحكمة، وأعلن متحف الفن القديم والحديث هذا الأسبوع أن صالة السيدات ستعيد فتح أبوابها لدورة شرفية ابتداء من يوم الخميس حتى منتصف يناير/كانون الثاني عام 2025.

أما بالنسبة للرجال، فلا يزالون ممنوعين من ذلك. لكن المتحف قال إن التصويت على تطبيق المتحف، "The O"، سيمنح عددًا ضئيلا من الرجال فرصة لدخول المساحة النسائية في صالة السيدات "لدروس الفنون المنزلية وغيرها من التعويضات".

ورغم إغلاق صالة السيدات الوشيك، صرحت كايتشيلي أنها تعد بمثابة "عمل فني حي"، وألمحت إلى أنها قد تقدّم نسخة منه "في أي مكان، وفي أي وقت، لا سيّما في مراكز القوة الذكورية".

وفي بيان، رحّبت كايتشيلي بزائرات العمل الفني مجددًا، وأفادت: "من خلال قضية المحكمة، تجاوزت صالة السيدات متحف الفن وأصبحت حية. وقد تمت دعوة الناس من جميع أنحاء العالم للتأمل في تجارب النساء عبر التاريخ واليوم.

وتابعت: "لقد حان الوقت للاحتفال في المكان الذي بدأ فيه كل شيء، مع التنويه بالتفاني الرائع لساكبي الكميات الوفيرة من الشمبانيا، احتفالًا بهذا الفصل المذهل!". 

وستعرض مجموعة مختارة من الأعمال والعروض الجديدة داخل صالة السيدات لكن، رغبة بالحفاظ على عنصر المفاجأة، لم يكشف المتحف عن التفاصيل الكاملة.

وجاء في بيان المتحف: "يعتبر دخول السيدات، واستبعاد الرجال، جزء من تذكرة دخول المتحف".

ومن أجل الاحتفال بالأيام الأخيرة للصالة، قامت كايتشيلي بتكليف إنتاج عطر جديد محدود الإصدار يسمى "The Verdict" (الحكم).

وتابع البيان: "يتميز العطر بباقة أنيقة من الأزهار الجميلة، والسيقان الخضراء المورّقة، والحمضيات الشهية، ولمسة من التوابل".

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