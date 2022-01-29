واحدة أغلى من الأخرى.. ساقا عارضة الأزياء هايدي كلوم مؤمن عليهما بأكثر من مليوني دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ لحظة افتتاح عارضة الأزياء كريستين مكمينامي، البالغة من العمر 57 عامًا، أحدث عروض "فالنتينو" في باريس، كانت واضحة رغبة دار الأزياء العريقة بالخروج عن المألوف.

وفي حين ترتدي العارضات الشابات والنحيفات عادةً مجموعات أسبوع الـ"هوت كوتور"، قدّم المدير الإبداعي للعلامة الإيطالية، بييرباولو بيتشيولي، أمران يندر رؤيتهما على أكثر المدرجات حصريّة، وهما: الشعر الرمادي، وأجسام بمقاسات عادية.

كشف العرض النّقاب عن أكثر من 60 إطلالة. Credit: Valentino

وكشف "فالنتينو" في عرضه الحميم لأزياء ربيع- صيف 2022، بعنوان "Anatomy of Couture"، النّقاب عن أكثر من 60 إطلالة في صالونات الدار القائمة في ساحة "فاندوم" في العاصمة الفرنسية، الأربعاء.

ورغم تخلّل عروض أزياء صناعة ملابس الـ"هوت كوتور" إطلالات لعارضات أكبر سناً وقياسًا من وقتٍ لآخر، وهو العالم الحصري لـ"الملابس الراقية" التي تصمّم فيه ملابس مُتقنة مصنوعة يدويًا، إلا أنّ اختيارات بيتشيولي كانت بارزة بسبب تنوعها الكبير لجهة أعمار العارضات، والأعراق، وأنواع الجسم.

نالت علامة "فالنتينو" الثناء لاختيار عارضات يمثّلن مجموعة متنوعة من الأعمار، والأعراق، وأنواع الجسم. Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images

وتضمنت مجموعته أزياء تلائم عارضات يتمتّعن بقوام أكثر امتلاءًا، مثل أنجير أمول، و ديفين جارسيا، بالإضافة إلى العديد من العارضات الأخريات في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، بينهنّ ماري صوفي ويلسون.

كما ظهرت عارضات ذوات بشرة سوداء، وأخريات من أصول آسيوية حديثات العهد في هذه الصناعة، وبرزت بينهنّ أدوت أكيتش.

صورة لعارضة الأزياء أنجير أمول وهي ترتدي إحدى إبداعات "فالنتينو" الراقية. Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images

وفي الكتيّب الخاص بالعرض، ذكرت العلامة التجارية أنها "تُعيد التفكير في طقوس وعمليات تصميم الأزياء"، و"تروّج لفكرة جمال غير مطلقة".

وكتبت دار الأزياء أن بيتشيولي لم يصمّم المجموعة مع أخذه طبيعة جسم محدّد في الاعتبار، إنّما عمل مع "مجموعة متنوعة من النساء بأجسام وأعمار مختلفة".

قالت العلامة التجارية إنها "تُعيد التفكير في طقوس وعملياّت تصميم الأزياء". Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images

وصعدت عارضات الأزياء على سلّم حلزوني الشكل، على وقع موسيقى مبهجة للموسيقية Anohni، وقدّمت العارضات تصاميم رائعة ضمّت فساتين مصنوعة من قماش التفته، ومعاطف مُهيكلة، وعباءات درامية.

وحظي نهج بيتشيولي الإيجابي للجسم على الثناء من زملاء في هذه الصناعة، ومن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشار الكثيرون إلى كيفية ملاءمة التصاميم مقاسات كل عارضة.

عارضات الأزياء على السلالم الحلزونية في صالونات "فالنتينو" في باريس. Credit: Valentino

وبعد العرض، كتب بيتشيولي على تطبيق "إنستغرام": "هذه المجموعة تستجوب الجسد. هذه المجموعة تتحدّى المقدّسات"، ثم أضاف "أنها تهدف لذلك بعد تأمّل طويل، ولإعطاء فكرة أشمل عن الجمال".

وعلّق أحد المستخدمين على المنشور، قائلاً: "شكرًا لتمثيلنا جميعًا. وأخيرًا، هناك شخص لديه شجاعة المشاركة بكل ما لديه. أتمنى أن يستمر الأمر على هذا النحو".

ويمكنك مشاهدة المجموعة الكاملة في الفيديو أدناه: