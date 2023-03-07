في عام 1965، قامت ستيفاني كوليك باكتشاف غير متوقع أدى إلى إنشاء ألياف تركيبية قوية جدًا، لا يمكن حتى للرصاص الفولاذي اختراقها. ومهد هذا الاكتشاف الطريق لاختراع مادة كيفلار، وتستخدم في مئات المنتجات، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص، والمركبات الفضائية، والخوذات، ومضارب التنس، والإطارات، والقفازات الواقية.