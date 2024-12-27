منها لوحة "شيطانية" للملك تشارلز.. إليك أعمال ومواقف هزّت عالم الفن في عام 2024

استقبلت بلدة روثين في ويلز تمثالًا ورديًا ضخمًا قابلاً للنفخ بارتفاع 13 مترًا للفنان الصيني يوي مينجون، عُرض في حديقة مدرسة محلية. أثار العمل الفني انقسامًا بين السكان، حيث وصفه البعض بـ"الرائع جدًا"، فيما رآه آخرون "غريبًا بعض الشيء.