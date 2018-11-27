تعاونت الرائدة في مجال العلاقات العامة للعلامات التجارية الفاخرة، كارلا أوتو مع وكالة استشارات العلاقات العامة، والتي تتخذ من دبي مقرا لها "ذا كود"، في شراكة جديدة تهدف للوصول إلى سوق الأزياء العربي الفاخر. أوتو التي افتتحت شركتها في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، استطاعت أن تأخذ أمثال جان بول غولتييه وبرادا إلى العالمية، واليوم تعمل مع أفخم العلامات التجارية، من كريستيان ديور إلى جيفانشي. فهل تنجح اليوم في إيصال مصممي أزياء العالم العربي إلى النجومية العالمية ذاتها؟

نشر الثلاثاء ، 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2018