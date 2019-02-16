باليابان.. تقنية قديمة تمكنك من ترميم المباني دون أي مسمار

عند التفكير بعدة البناء، تكون المسامير من أول الأشياء التي نعتقد أننا نحتاج إليها. ولكن ليس ذلك بالأمر الضروري في اليابان. وبسبب كون صناعة الحديد مكلفة بالنسبة للنجارين اليابانيين في الماضي، طور نجارون يدعون "ميادايكو" طرقاً فريدة للربط بين قطع الخشب معاً، بطريقة تشبه أحجية ثلاثية الأبعاد ضخمة. وعمل تاكاهيرو ماتسوموتو كنجار "ميادايكو" لـ40 عاماً. وهو يُدير شركته في مدينة كاماكورا، حيث يقوم فيها بتوظيف تلك التقنيات في تقييم وترميم المعابد القديمة بمدينته.

نشر ، 16 فبراير / شباط 2019