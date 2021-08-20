مكياج "مضاد للمراقبة".. هل ينجح في خداع أجهزة التعرف على الوجه؟

CV Dazzle هي تقنية مكياج تستخدم أنماطًا هندسية مجردة وألوان متباينة لمحاولة خداع تقنية التعرف على الوجه والحفاظ على هوية واضعها.

ولكن مع زيادة ذكاء التكنولوجيا، أصبح هذا المظهر شكلاً من أشكال الاحتجاج بدلاً من ذلك.

بحسب القائمين على هذه التقنية في وضع المكياج، فإن "هذا النوع من التصميم المذهل مستوحى من السفن الحربية في الحرب العالمية الأولى، لمنع الناس من فهم الاتجاه الذي كانت السفن تسير فيه، سيكون لديهم كتل سوداء وبيضاء ساطعة للغاية مرسومة في اتجاهات مختلفة".

أسس نادي The Dazzle في لندن في أغسطس 2019، ردًا على تقنية التعرف على الوجه المستخدمة في منطقة كينغز كروس، حسبما أشارت إليه عضو النادي، جورجينا رولاندز.

تختبر المجموعة تصاميم المكياج على تطبيقات إنستاغرام وسنابشات وفيسبوك، وإذا لم تعمل مرشحات الوجه، فلن تتمكن خوارزميات التعرف على الوجه من التعرف عليهم.

وتشير المجموعة إلى أنهم يهدفون إلى زيادة الوعي بهذا الشأن حتى لو لم ينجحوا في تشتيت أجهزة التعرف على الوجوه، قائلين إنه "يتم تخزين المعلومات الخاصة بنا، من يمكنه الوصول إلى تلك المعلومات؟ من الذي يقرر من لديه حق الوصول؟ ومن الذي يقرر إلى أين يمكن إرسالها؟".