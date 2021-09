مرّت ثلاث سنوات تقريبًا منذ أن مزقت لوحة بانكسي نفسها جزئيًا أمام متفرجين مصدومين، بعد لحظات من بيعها بحوالي 1.4 مليون دولار في مزاد بلندن. تُعرض اللوحة، التي تحمل عنوان "Love is in the Bin" الآن للبيع مرة أخرى. وتقدر سوذبيز أنه يمكن بيعها بمبلغ يصل إلى 8.3 مليون دولار، أي ستة أضعاف قيمتها السابقة