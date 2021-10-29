اكتشاف آثار "شديدة الندرة" أثناء التحضير لتشييد سكة حديد في إنجلترا

اكتشف علماء آثار مجموعة من التماثيل الرومانية شديدة الندرة أثناء حفرهم في موقع استعدادًا لتشييد سكة قطار فائق السرعة في إنجلترا.

عُثر على تمثالين كاملين لسيدة ورجل، إضافة إلى رأس طفل، الأمر الذي يعتبر نادرًا في المملكة المتحدة حسبما قالت رايتشل وود، كبيرة المعماريين في Fusion JV.

وأكدت وود أنه "في المملكة المتحدة سنكون محظوظين للغاية إذا وجدنا رأسًا واحدًا أو مجموعة واحدة من الأكتاف"، وأضافت "لكن أن نعثر على مجموعتين من الأكتاف إضافة إلى رأسيهما المطابقين ورأسًا ثالثًا لطفل أمر غير مسبوق".

وتم استعادة إبريق روماني من الزجاج السداسي أيضًا، وكانت بعض القطع الكبيرة منه غير متضررة. كما يعتقد الفريق أن الموقع قد يكون مقبرة من العصر البرونزي (3300 قبل الميلاد إلى 1200 قبل الميلاد).