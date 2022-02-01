تم العثور على مقبرة أثرية شمال غربي مدينة غزة، حيث كُشف عن المقبرة خلال حفر آليات لإنشاء مدينة سكنية في منطقة الكرامة.

وأكد بعض المواطنين من سكان المنطقة أن مواطنين استولوا على بعض الآثار من المكان، كقطع الفخار وغطاء أحد التوابيت.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة والآثار، و "خلال العمل في مشروع إنشاء المدينة المصرية الواقعة في بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، تم العثور على بقايا قبر من العهد الروماني".

وأضاف البيان "توجهت طواقم الوزارة على الفور إلى المكان وأجرت فحوصات أولية، وتحفظت على المقتنيات التي عُثر عليها في هذا القبر"، وأنه "تم إبلاغ وزارة الأشغال العامة بوقف العمل في المكان الذي أُكتشف فيه القبر وإغلاق".

كما تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة المكتشفات الأثرية، والتعرف على ماهيتها وقيمتها التاريخية، والخروج بتوصيات مناسبة للتعامل مع الموقع المكتشف.