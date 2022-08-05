الأول من نوعه..معرض يسرد قصة الهجرة النبوية بأسلوب معاصر في السعودية

تزامنًا مع بداية العام الهجري الجديد، يسلّط معرض يُقام في السعودية، يعتبر الأول من نوعه، الضوء على أحد أهمّ الأحداث في التاريخ الإسلامي، أي رحلة النبي محمد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عام 622 ميلادي، تحت عنوان "الهجرة: على خطى الرسول ﷺ".

وبأسلوب معاصر وبطريقة استثنائية، يقدم المعرض، الذي أطلقه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، تجربة ثرية للزائر من خلال إطلاعه على مجموعةً من المقتنيات الأثرية والقطع الفنية، إلى جانب محطات تفاعلية صُمّمت بدقة، وأفلام وثائقية، ومشاهد تصويرية، تجسّد جميعها أحداث الهجرة النبوية.