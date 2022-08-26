أسقطت لاتفيا نصبًا من العصر السوفيتي "لإغلاق صفحة أخرى من التاريخ المؤلم"، بحسب ما قال وزير خارجية لاتفيا، إدغارز رينكيفيتش.

يحتفي نصب "أوبيليسك"، الذي وضع في منطقة "ريغا" عام 1985، بفوز الجيش السوفيتي على النازيين في الحرب العالمية الثانية.

أزالت إستونيا المجاورة دبابة من العصر السوفيتي كانت في مدينة نارفا في 16 أغسطس، لتطلق مجموعة القرصنة "كيلنت" المدعومة من روسيا هجمات إلكترونية ضارية على إستونيا في اليوم اللاحق.

وأعلنت إستونيا أنها ستزيل كل النصب السوفيتية في الأماكن العامة بالمدينة التي يتحدث غالبية سكانها بالروسية، مشيرة إلى توترات متصاعدة.