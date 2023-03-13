حفل زفاف الأميرة إيمان.. إليكم أبرز إطلالات المدعوين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حضر حفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، العديد من الشخصيات البارزة.

وظهرت الأميرة إيمان بفستان أنيق من تصميم دار أزياء "ديور" العالمية. وتمتّع ثوبها بياقة عالية وتفاصيل ناعمة بالدانتيل

كما جذبت السعودية، رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، الأنظار بفستان أصفر اللون تميز ببساطته.

وظهرت شقيقة العروس، الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، بثوبٍ بنفسجي اللون تزيّن بحزامٍ مرصّع.

وجسّدت إطلالة الملكة رانيا الأناقة، مع ظهورها بفستانٍ بيج اللون بأكمام واسعة.

وشمل الحضور أيضًا انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وابنتها آية التي ارتدت فستانا بنيًا غامق اللون بأكمام طويلة منسدلة

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