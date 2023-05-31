ارتدت عارضة إيرانية فستانًا بفتحة على شكل مشنقة للفت الانتباه إلى عمليات الإعدام في إيران، وذلك أثناء حضورها مهرجان كان السينمائي مؤخرًا.

تحدثت مذيعة CNN، بيكي أندرسون، إلى أزاده بورزاند، زميلة في مركز نظام الشرق الأوسط والعالم (Center for Middle East and Global Order)، وناقشت معها هذا النوع من النشاط وما إن كان يخدم قضية الإيرانيين فعلًا.

وقالت بورزاند إنها لم تعتد على رؤية هذا النوع من النشاط، لكنها أكدت أن المغتربين الإيرانيين قاموا "بعمل رائع في الأشهر الثمانية الماضية، مما أدى حقًا إلى تقريب صوت ما يحدث داخل البلد وترديد صداه دوليًا".

وأشارت بورزاند إلى أنها تأمل بأن يزيد الوعي بين الجمهور العام في الدول الغربية، وأن يؤدي ذلك إلى "ضغوط على هذه الحكومات في الغرب لبذل المزيد من الجهد والقيام بالمزيد من أجل إخضاع الجمهورية الإسلامية للمساءلة".

كما تطرقت بوزاند إلى الانتقادات التي واجهتها العارضة الإيرانية بالقول: "وفي حين أن الانتقادات، في بعض الحالات، في محلها كما هو الأمر في هذه الحالة برأيي الشخصي، فإني لا أريد نفي أهمية النشاط من قبل المغتربين الإيرانيين في كل مكان وفي كل ساحة دولية، فنحن نتحدث عن نظام وحشي وعنيف للغاية يقتل الأطفال والشباب يومًا بعد يوم".