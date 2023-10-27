دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ بداية مشوارها في صناعة الخواتم وإطلاق علامتها التجارية "Patrizia Jewelry Sculptor" في عام 2014، تنقّلت اللبنانية باتريسيا رحمة بين مجموعاتها التي استوحت تصاميمها من الطبيعة الصامتة، وعوالم تحت المياه، وأجنحة الملائكة، وغيرها.

وتعيش رحمة حاليًا في إسبانيا بعدما اتخذت القرار الأصعب في حياتها بمغادرة لبنان على إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020. وتسعى إلى تأسيس مدرسة للعلاج بالفن بالعالم العربي، حيث درّبت مئات الأشخاص في محترفها، ومعاهد أزياء، وجامعات داخل لبنان وخارجه.

ولم يغب واقع المرأة في العالم العربي عن ذهن رحمة، إذ ساعدت الكثير من النساء على تعلم فن نحت المجوهرات، خصوصًا اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي.